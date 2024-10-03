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山陀兒颱風來襲，基隆市區仁四路一處民宅今（3）日清晨2時許，後方土石滑落沖入廚房、陽台，還砸到瓦斯桶，中央災害應變中心指揮官、內政部長指揮官劉世芳今主持中央災害應變中心工作會報時，點名基隆沒回報疏散撤離人數，出身基隆的藍委林沛祥怒，民進黨又在搞政治操作。劉世芳今上午表示，基隆土石流崩落地點雖然不是土石流潛勢溪流保全戶對象，但基隆市並未撤離民眾；她要求中央災害應變中心繼續與基隆市政府民政局確認，是否要預防性疏散撤離。劉世芳今天上午說，該住戶雖不在土石流潛勢區，但基隆市到目前為止都還沒看到任何疏散撤離人數，要求與基隆市民政局確認，是否有住戶需要撤離。據了解，因目前基隆市撤離的住戶，確實都不在土石流潛勢區，因此都是自願撤離的，並透過區公所個別申報，才導致實際撤離與通報有時間差。林沛祥受訪說，劉世芳點名基隆，就跟總統賴清德日前點名花蓮縣長徐榛蔚一樣，都有政治目的，10月13日基隆市長謝國樑罷免案就要投票，劉世芳點名基隆，若基隆市府配合，一定被說之前行政怠惰，若基隆不配合，中央又可以甩鍋地方政府。林沛祥說，民進黨不尊重專業、不尊重第一線的防災人員，只會看圖說故事下達各種指令，但若真的想下指令，也應先關心受颱風嚴重影響的南部地區，而非坐在辦公室裡「站著說話不腰疼」，證明民進黨只會選舉、不會治國。