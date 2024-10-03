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▲山陀兒颱風的暴力風勢，下午在高雄仁武颳出15級狂風。（圖／中央氣象署官網）

▲高雄仁武一處檳榔攤，不敵山陀兒颱風的12級以上狂風，當場被吹走。（圖／翻攝自記者爆料網）

山陀兒挾帶狂風暴雨登陸高雄小港，高雄港區甚至颳出17級超強陣風，高雄各地災情不斷，仁武區八德西路一家檳榔攤，今(3日)中午近12點，就在颱風即將登陸當下，仍持續營業，且仍有顧客消費，但就在老闆娘找完錢離開攤位往室內避風頭時，一陣強風吹來，竟將攤車直接吹走，錢都還在攤車的抽屜裡。「山陀兒」颱風中午12時40分於高雄小港登陸，高雄仁武區在颱風登陸後，狂風暴雨不斷，在下午兩點多到三點多，甚至出現143毫米的超巨時雨量，根據氣象署官網資料也顯示，仁武在下午一度飆出15級的超強陣風。高雄仁武區早上就出現強大風雨，但仍有店家堅持營業，在八德西路一家檳榔攤，在颱風即將登陸的中午時分，風力已達11級，老闆娘仍販售檳榔給到來的顧客，正當老闆娘接獲顧客的錢，打開攤車抽屜放入後回到店內。未料，一陣超強風勢襲來，檳榔攤竟開始出現位移。最終，檳榔攤不敵強風吹拂，攤位瞬間跑到大馬路上，抽屜裡的錢也一併被颱風帶走。