山陀兒颱風今（3）日正式登陸高雄，高雄風雨十分強勁，30小時內有25人送急診，造成高醫急診室充滿病患。高雄市衛生局指出，1日凌晨2點至今日上午8點，高雄市25家急救責任醫院急診共收治25例相關病例，主要傷患問題為摔傷、滑倒居多，「高醫」更通報急診推床耗盡滿載，不過其他醫院的收治量能仍有空間。

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今（3日）上午7時56分，高雄旗津遇到滿潮加上颱風帶來的豪雨，多處路段因排水不及出現海水倒灌，天后宮和旗津分駐所前已有淹水的情況，且水深及腳踝，路上可見多處樹木、招牌和機車倒塌。

▲高雄路上有機車倒塌並沈在水中。（圖／記者葉政勳攝）
▲高雄路上有機車倒塌並沈在水中。（圖／記者葉政勳攝）
衛生局表示，衛生福利部於9月30日於緊急醫療管理系統建立「風災山陀兒颱風事件災害事件」，請各縣市衛生局通知各「急救責任醫院」通報山陀兒颱風災害相關傷患。高雄在30小時內出現25例相關案例，有消防局救護車送醫、外縣市轉院或民眾自行就醫，受傷原因有防災整備不慎摔傷、天雨路滑跌倒、風大騎車自摔等。

▲颱風來襲，高雄路上的狀況十分淒慘。（圖／讀者提供）
▲颱風來襲，高雄路上的狀況十分淒慘。（圖／讀者提供）
《NOWnews今日新聞》採訪團隊在高雄路上，拍攝到許多招牌摔落、樹木連根拔起和機車沈在水裡的照片和影片，場面十分淒慘和危險。政府呼籲民眾颱風期間應待在家，並做好防災準備。

▲高雄路況十分險峻。（圖／記者葉政勳攝）
▲高雄路況十分險峻。（圖／記者葉政勳攝）
▲高雄路上的水勢升高。（圖／記者葉政勳攝）
▲高雄路上的水勢升高。（圖／記者葉政勳攝）
▲許多機車在路上翻倒。（圖／記者葉政勳攝）
▲許多機車在路上翻倒。（圖／記者葉政勳攝）

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