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▲山陀兒颱風強風狂吹，高雄街道上一間流動廁所不斷在路上流動。（圖／讀者提供）

山陀兒颱風今（3）日中午12時40分以中度颱風的強度從高雄小港登陸，高雄狂風暴雨一整天，災情陸續傳出，高雄街道上滿目瘡痍，宛如被轟炸過一般，強勁風勢吹翻車輛，許多流動廁所也被狂風吹到在馬路上到處流動。山陀兒登陸高雄小港，成為數十年來罕見由高雄登陸的中度颱風，帶來極為罕見的狂風暴雨，高雄港區甚至狂飆17級強陣風，高雄市各地陣風也多在12級以上。高雄各區風毀災情慘重，有網友高雄市區路段，不僅路樹倒塌在地，招牌掉落在車道，就連貨車也當場翻覆在馬路中央，許多停靠在馬路的車輛也被建築掉落物砸毀，畫面宛如遭到轟炸過一般，滿目瘡痍。亦有民眾開車停等紅燈時，馬路上就停著一間流動廁所，沒想到，這間流動廁所在狂風之下悄悄移動，變綠燈後瞬間衝出，變成「真流動廁所」。根據中央氣象署傍晚17時最新資料，山陀兒中心位置在北緯 22.8 度，東經 120.5 度，即在高雄的北北東方約 30 公里之處，以每小時6轉4公里緩慢速度，向北進行，已減弱為輕度颱風。