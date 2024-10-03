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山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）今（3）日中午約12時40分登陸南台灣，並沿西半部北上，在各地帶來強風暴雨，尤其高雄更刮起17級以上強陣風，有民眾分享自家室內狀況，只見玻璃不停震動，呼呼尖銳的風切聲相當嚇人。高雄遭山陀兒颱風強襲，在高雄二港出現17級的強陣風，其他地區也有14級風的狀況，強風猛灌下，讓各地傳出不少災情。有位住在高雄愛河邊、光榮碼頭附近的民眾分享，3日下午1時30分左右，自家陽台的鋁門不敵狂風，竟被吹到與牆壁結構分離，家裡兩個大人不得不趕緊一人抓住一邊，用肉身奮力抵擋，足足熬了超過一個鐘頭，才終於護土成功，相當驚險。高雄市政府也提醒市民，目前高雄市區部分區域可能適逢位在「颱風眼」中，風雨暫時較小，但很快又會恢復強風豪雨，請市民朋友非必要千萬不要出門。氣象署預估山陀兒將於今天傍晚至晚上轉輕颱，明天下半天至週六凌晨，降級為熱帶性低氣壓，但花東、南部仍須嚴防豪雨，北台灣越晚雨勢越明顯。