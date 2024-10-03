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▲JKF雜誌10月號邀來E奶級通靈少女「飄哥」擔任封面女星。（圖／JKF提供）

▲JKF女郎飄哥接連2年擔任JVID代言人 「阿嘿顏」成招牌特色。（圖／JKF提供）

▲JKF 2024年10月號封面邀來E奶級通靈少女「飄哥」，擔任本月份封面女星重任。（圖／JKF提供）

雜誌品牌JKF 2024年10月號封面邀來E奶級通靈少女「飄哥」，擔任本月份封面女星重任。她特別巧扮萬聖節小魅魔，解開南北半球封印，辣秀32E、22、35好身材。不僅如此，她更自爆是AV女優新有菜粉絲。二度成為JKF 封面女星，飄哥開心表示：「感謝粉絲一路陪伴支持鼓勵才有現在的我，寶寶們都知道我很寵粉，因為有你們寵我，所以我也會一直寵你們的。」身為亞洲最大寫真平台JVID代言人，飄哥2023、2024接連2年都受邀出席TRE台北國際成人展和TSE台灣寫真博覽會，她靠著高顏值和性感身材在展覽現場圈粉無數。被問到活動上最印象深刻的事，飄哥興奮直呼：「當然是親眼見到女優本人啦！還記得當時一直忍不住像個迷妹般地尖叫，也很開心在現場認識了很多新朋友！」她更大方透露最欣賞日本女優新有菜，「她的腿真的超美、超長的！」除了模特兒身分外，飄哥還具備特殊「通靈能力」的斜槓工作，會在家中廟宇為信眾解惑，擁有「宮主」身分，她「其實斜槓工作不會很累，我一直都很樂於幫助信徒，也很喜歡在擔任模特兒時，可以打扮得漂漂亮亮。」至於在廟宇服務的難忘經驗為何？飄哥透露：「近期覺得最神奇的就是有位信徒來求一個龍寶寶女兒，結果最後還真的如願生了一個小龍女，很替對方開心！」身為通靈少女的飄哥，被問到如果發現身邊朋友磁場不乾淨時會怎麼處理，她立刻說：「為了保護大家一定會主動提醒！希望大家都平安順利是我的心願！」回顧飄哥在JVID發布的大尺度作品，不難發現她經常做出引人遐想的「阿嘿顏」表情（指性高潮時的表情），如今更已成她的招牌特色，對此，她也表示：「其實當初就只是看大家都在挑戰這個表情，我就跟著試看看，想不到意外發現大家很喜歡！」而對於越來越多加入的新人模特兒，飄哥也以過來人身分提醒後輩：「記得一定要慎選好的攝影師，作品尺度要拿捏好，每一次拍攝也別忘了做好防護措施，可以的話最好要攜伴！」