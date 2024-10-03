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屏東安泰醫院火警釀 9 人死亡，受傷 66 人，中央立即啟動大量傷病患機制，衛生福利部長邱泰源坐鎮中央災害應變中心，除病患之轉院及安置，以及後續協助及治療、撫卹等事務，並責請社會救助及社工司啟動社工關懷，提供死者家屬、受傷者支持與諮詢服務，衛福部也會全力協助地方政府及醫院方。衛福部表示，事件發生後即協調屏東縣政府依不同醫院救治患者，按社會福利服務中心分配負責關懷之社工，輔英科大附設醫院由東港、內埔中心負責關懷；枋寮醫院由枋寮中心負責；潮州安泰醫院由潮州中心負責；屏東基督教醫院、屏東榮民總醫院、寶建醫院、國仁醫院、衛福部屏東醫院由屏東中心負責；國軍高雄總醫院屏東分院、高雄長庚紀念醫院、高雄市立小港醫院由鹽埔中心負責關懷。對於死亡者家屬將以一戶一社工關懷訪視機制，協助家屬度過難關。服務內容包含提供罹難者家屬悲傷輔導與傷患及家屬有關福利諮詢、社會及情緒支持、跨局處資源連結及轉介等服務。有鑑於屏東安泰醫院因重大火災致傷亡事件，檢調已經成立調查小組調查事故原因，衛生福利部也將依醫預法35條責成醫策會啟動調查。為免風災期間增加地方政府事務，衛生福利部暫時先以線上即時與屏東縣政府聯繫，後續將由衛政、社政執掌次長到屏東了解需求並協助調度。