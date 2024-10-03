我是廣告 請繼續往下閱讀

美國東岸碼頭工人罷工今天進入第2天，罷工帶來的衝擊才剛展開，美國賣場卻已出現恐慌性搶購潮，貨架上的衛生紙和紙巾的生活用品瞬間被掃光，美版衛生紙之亂上演；但事實上，港口罷工對於衛生紙的運輸並沒有太大影響，多半可透過陸路運輸，首當其衝的還是香蕉易腐爛的進口食品。「國際碼頭工人協會」（International Longshoremen's Association，ILA）的約4萬5000名勞工，與代表航運業者和碼頭營運商的「美國海運聯盟」（United States Maritime Alliance，USMX）在勞資協議破局，雙方對工人薪資和港口自動化項目無法達成共識，於當地時間1日凌晨開始近50年來首次大規模罷工，全美約半數海運業務停擺。根據CNN報導，這場罷工讓美國民眾想起了疫情大流行時代的噩夢，美國各地商店的衛生紙出現大量短缺的情況，賣場上的衛生紙和紙巾的貨架空空如也。社群平台X上出現許多賣場貨架空無一物的畫面；不過，衛生紙短缺並不是碼頭工人罷工帶來的直接結果，而是恐慌性的搶購。報導提到，美國衛生紙消費的絕大多數（估計超過 90%）來自國內工廠。其餘大部分來自加拿大和墨西哥，這意味著衛生紙能透過鐵路或貨車到達，而不是輪船。但這並沒有阻止人們出於對物資短缺的恐懼而急於囤貨的群眾心理，再加上對2020年疫情大流行期間發生的短缺和購買限制的糟糕記憶，助長了這種心理。事實上，港口罷工首當其衝的是美國市場較依賴進口香蕉，超過一半的香蕉進口是透過這些罷工港口進口的，當中又有超過四分之一的進口僅透過德拉瓦州威明頓的一個港口進口。這些香蕉的保存期限很短，從香蕉樹上被砍下來到出現在雜貨店貨架上只有幾週的時間，因此托運人無法在罷工之前運送大量貨物。