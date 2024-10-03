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我國女子桌球名將「學姊」鄭怡靜今（3）日在2024 WTT中國大滿貫賽女單16強面對中國23歲選手王曉彤，她此役和對手激戰42分鐘，雖然先丟掉第一局，不過後面連趕3局，最終以總局數3：1力克對手，打進到本屆賽事的8強。在本屆中國大滿貫賽女單32強，鄭怡靜碰上荷蘭強敵Britt Eerland，她在3局比賽中完全主宰戰局，最終以12：10、11：4、11：7晉級16強。而在女雙方面，她和李昱諄也高歌猛進，今天稍早擊敗中國新生代組合縱歌曼／覃予萱晉級4強。今天鄭怡靜和王曉彤在進入比賽後就廝殺很激烈，首局打到11：11之後，王曉彤連下兩分以13：11先下一城。不過經驗豐富的鄭怡靜並沒有因此被打亂節奏，第二局沉穩發揮，以11：7扳回一城。第3局鄭怡靜以11：8聽牌，之後他也越順手，第4局維持領先順利再以11：8拿下，最終以局數3：1拿下勝利，本屆在女單和女雙賽事都擊敗地主中國的球員。