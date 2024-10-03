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以色列在中東地區與巴勒斯坦武裝組織「哈馬斯」、黎巴嫩民兵組織「真主黨」進行兩線作戰，根據最新消息，以色列軍方稱數月前一場空襲當中，哈馬斯實質控制加薩走廊的「總理」許塔哈（Rawhi Mushtaha）與其他高層已遭擊斃，而哈馬斯持續對外掩蔽這個消息是為了避免影響組織士氣。《以色列時報》、《華爾街日報》報導指出，以色列軍方和國家安全局週四（3）聲明指出，以色列對控制加薩走廊的哈馬斯組織持續展開攻擊，並透露3個月前的空襲中殲滅了3名哈馬斯高層成員，其中就包含了哈馬斯政治局官員穆許塔哈（Rawhi Mushtaha），他是哈馬斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）的核心親信，對該組織有極大的影響力。聲明指出，穆許塔哈當時與哈馬斯高官希拉杰（Sameh al-Siraj）及奧德赫（Sami Odeh）躲在加薩走廊北部一處地道，以軍在掌握「精確情報」後，針對3人藏身處執行精準攻擊。軍方表示，哈馬斯隱瞞這3人死訊，是為了避免打擊組織士氣和影響其行動。以軍形容，穆許塔哈是新任哈馬斯領導人辛瓦的「核心左右手」，掌握了對哈馬斯部隊部署決策的直接影響力。辛瓦在哈馬斯政治局主席哈尼耶7月底於伊朗德黑蘭遭空襲喪生後，接替哈尼耶的位置。根據美國國務院的資料，穆許塔哈曾被列為「全球特別指定恐怖份子」，其在哈馬斯內部的地位舉足輕重，對該組織的軍事決策與金融事務有著直接影響。對此，前任以色列總理班奈特（Naftali Bennett）就稱，真主黨與哈馬斯遭到重創，伊朗如今處於脆弱的局面，無法有效保護自己。他認為，以色列現在擁有「50年來最好的機會」來改變中東局勢。