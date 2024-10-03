山陀兒颱風（Krathon）今（3）日中午12時40分登陸高雄小港區，後續核心卡在高屏交界，並以每小時2公里極度緩慢的速度向北進行。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也深入分析「對嘉南、中部地區來說，算是躲過一劫」。
粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早分析，在晚間7點時山陀兒卡在高屏內陸交界，持續跟陸地摩擦，「環流被拆解得差不多了，剩下小核心還在苦撐」，後續將沿著中央山脈、阿里山山脈西側北上，也是邊走邊減弱，更有可能提早消散。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也認為，這對於「台南、嘉義地區」來說，算是躲過一劫，「中部地區」則連短暫風雨可能也不會有，據氣象署最新預測，山陀兒颱風會從高雄慢慢走到台南，並減弱為熱帶低壓最後消散，走不到嘉義以北、縱貫線了。
今（3）日晚間8點山陀兒已經銳減為輕颱強度，中心位置在北緯 22.7 度，東經 120.5 度，以每小時2公里速度，向北進行。氣象署也表示，山陀兒在過去3小時強度減弱且暴風圈縮小，中心近似滯留，目前位置在高雄東北方，桃園至苗栗及宜蘭已脫離暴風圈，對臺中以南、南投、花蓮、臺東地區及澎湖仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。
📍10/03 累積雨量前10名
● 592.0 mm 新北市瑞芳
● 511.0 mm 臺東縣南鵝
● 496.5 mm 屏東縣大漢山
● 495.0 mm 新北市瑞芳(2)
● 452.0 mm 高雄市國一N361K
● 447.5 mm 臺東縣利嘉林道
● 444.0 mm 臺東縣知本
● 440.5 mm 高雄市大社
● 437.0 mm 屏東縣士文
● 422.0 mm 屏東縣大漢山
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」也認為，這對於「台南、嘉義地區」來說，算是躲過一劫，「中部地區」則連短暫風雨可能也不會有，據氣象署最新預測，山陀兒颱風會從高雄慢慢走到台南，並減弱為熱帶低壓最後消散，走不到嘉義以北、縱貫線了。
今（3）日晚間8點山陀兒已經銳減為輕颱強度，中心位置在北緯 22.7 度，東經 120.5 度，以每小時2公里速度，向北進行。氣象署也表示，山陀兒在過去3小時強度減弱且暴風圈縮小，中心近似滯留，目前位置在高雄東北方，桃園至苗栗及宜蘭已脫離暴風圈，對臺中以南、南投、花蓮、臺東地區及澎湖仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。
📍10/03 累積雨量前10名
● 592.0 mm 新北市瑞芳
● 511.0 mm 臺東縣南鵝
● 496.5 mm 屏東縣大漢山
● 495.0 mm 新北市瑞芳(2)
● 452.0 mm 高雄市國一N361K
● 447.5 mm 臺東縣利嘉林道
● 444.0 mm 臺東縣知本
● 440.5 mm 高雄市大社
● 437.0 mm 屏東縣士文
● 422.0 mm 屏東縣大漢山
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