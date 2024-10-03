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泰國曼谷街頭日前驚傳一起火燒校車嚴重事故，一輛載有44名師生的遊覽車在返程途中因爆胎撞上護欄後起火，由於車門疑似故障無法開啟、司機無法順利撲滅火勢，最終造成至少22名學生和3名老師喪生，其中還包含一名今年9月26日剛從大學畢業的新任教師。對此，泰國教育部也下令，各級學校暫停舉辦戶外教學，引發網友熱議。由於死傷的學生年紀普遍不滿10歲，泰國這起「火燒校車」事故掀起軒然大波，這輛遊覽車是師生們校外參觀行程所搭乘的車輛，當時車上載有38名學生、6名教師共44人，遊覽車在返程途中突然爆胎，隨後失控撞上右側金屬護欄起火燃燒，但因車門在起火當下無法順利開啟，導致車上乘客無法逃生，最終釀成25人喪生。泰國教育部長奇喬步（Permpoon Chidchob ）對此宣佈，即日起將暫時禁止學校舉行校外教學，他強調這類校外旅行並不會永久取消，但學校必須先和交通部門合作，確保遊覽車與目的地點的安全，同時也建議校方可將活動地點改在學校附近。奇喬步並未透露何時才會重啟校外教學，但他強調重新開放後所有參加的學生必須按照年齡分組，並接受緊急逃生訓練，另外也建議年幼的孩童應有家長陪同，因為教師無法全程照顧到所有孩子，然而規定一出立刻掀起民間大批討論，不少民眾批評政府行事草率，根本沒有解決實際交通安全問題。泰國交通部門先前在調查時表示，該事故車輛的緊急逃生門今年5月23日才通過檢測狀況良好，事發相關原因仍等待當地警方調查才能釐清。