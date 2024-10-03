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▲雙胞胎女星依依（蔡依伶）去年（2023）和前夫史丹利離婚，結束10年婚姻。（圖／依依臉書）

▲依依也替前夫求情，「請對史丹利口下留情，我會很感激你們」。（圖／史丹利臉書）

雙胞胎女星依依（蔡依伶）去年（2023）和前夫史丹利離婚，結束10年婚姻，卻被質疑家人都是前夫在養，儘管她直播落淚澄清，卻遭史丹利反擊：「根本不是個稱職的母親。」讓依依氣得接連發文吐露心聲，強調10年來都是自己養自己，稍早三度發文，更向外界喊話：「請對史丹利口下留情。」依依透露，她兩週才能見到一次家人，忙著帶他們剪頭髮、買衣物、看牙醫、打球等等，她強調這些看起來都是微不足道的小事，卻讓她感受到身心被巨大消耗，卻也是身為媽媽的她最在意的照顧，「爸爸跟媽媽的照顧方式本來就會很不一樣。」而史丹利也會帶家人們去玩男孩子喜歡的遊樂。她透露，因為工作關係和陪家人，「一個媽媽真的沒有心力再去認識新的朋友了。」並無奈表示，演藝圈的工作是她的職業，但她下班後就是個普通媽媽，「沒有跟你們認知的不一樣」。最後依依也替前夫求情，「請對史丹利口下留情，我會很感激你們，假如他受到批評，這對我們沒有好處只有壞處。假如有人留言對我不友善，我會很難過很難過，我想他現在應該也正在情緒上，希望這件事趕快過去」。