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▲監視器拍下張友驊跌倒經過。（圖／翻攝畫面）

台灣政論、軍事節目名嘴張友驊，今（3）日傳出晚間6點35分左右，在台北市吳興街一處巷弄內滑倒撞到頭部，當場失去生命跡象送醫搶救。事發突然，網友看到消息震驚不已，但由於張友驊沒使用社群軟體，只有YouTube帳號，紛紛到影片下方留言：「加油！為您祈福！」根據警方表示，張友驊跌倒後，他的妻子立即報案求助，當救護人員趕抵現場，發現他已失去呼吸心跳，緊急實施心肺復甦及AED急救，雖然已恢復呼吸心跳，仍意識不清，已由救護人員送往醫院救治中。張友驊目前狀況不明，因為他沒使用台灣社群帳號，頂多只有中國部落格，以及開設YouTube頻道，網友看到新聞後，紛紛到他的影片下方打氣，留下許多雙手合十、落淚的表情符號：「加油！為您祈福！」、「RIP」、「最後一部片了，一路好走」，有網友立即出面回覆：「還沒啦，有搶救回來了！」希望能傳出好消息。張友驊今年69歲，早年曾任自立報系經濟研究室兼軍事記者、《首都早報》軍事記者，也當過陳水扁競選台北市議員時的助選員。卸下記者身分後，他常出現在政論節目上，2004年跟吳中純共同主持超視《政治祕密檔案》，2013年主持中天《新聞龍捲風》時，曾連續1個月報導洪仲丘案出名，還因此在1個月內接到50場通告。