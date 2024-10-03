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▲愷樂（蝴蝶姐姐）過去因為和羅志祥（小豬）有不倫關係，沉寂4年之久。（圖／索尼音樂提供）

▲寶寶被玩具擋住，一隻稚嫩的小手撥弄著玩具星星。（圖／愷樂Threads）

▲愷樂曬出母子合照，素顏模樣驚人。（圖／愷樂IG）

中颱山陀兒於今（3）日中午登陸台灣，全台停班停課。愷樂（蝴蝶姐姐）過去因為和羅志祥（小豬）有不倫關係，沉寂4年之久，先前才曬出母子合照，引發外界討論，正逢颱風天，她也再度發文曬出寶寶的影片，並無奈寫下媽媽的心聲：「育兒沒有颱風假。」貼文一出，再度掀起熱議，不少網友都為她加油打氣。愷樂在社群平台Threads曬出一段影片，只見寶寶被玩具擋住，一隻稚嫩的小手撥弄著玩具星星，畫面十分溫馨可愛，愷樂也在文中寫道：「育兒沒有颱風假。」不少網友紛紛留言，「超可愛的小寶貝，愷樂辛苦了」、「漂亮媽咪辛苦了！照顧寶寶之餘也要照顧好自己唷！」、「辛苦了，愷樂姐，寶寶手很可愛。」事實上，愷樂先前才曬出胎兒超音波的照片，宣布懷上兒子，又接著上傳抱著寶寶的母子天倫畫面，儘管懷中的嬰兒被貼圖擋住，無法看出長相，然而愷樂素顏戴著眼鏡，看起來氣色仍然非常好，就像是有化妝一樣，完全看不出已經是孩子的媽，當時她也在文中寫下：「你是最棒的禮物！過了一個最棒的生日！」愷樂當年在爆發和羅志祥的醜聞後火速道歉，隨後便消失在演藝圈，有知情人士爆料，愷樂在閨密朱安禹（小蜜桃姐姐）的牽線下，認識在上海執業的醫生，男方在愷樂最低潮的時期不離不棄陪伴，讓她感動不已，才決定點頭嫁，到美國低調登記結婚，她會徹底離開螢光幕前則是應婆家要求不可復出。