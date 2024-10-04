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（中央社盧安達首都基加利3日綜合外電報導）盧安達衛生當局今天表示，國內已有11人死於馬堡病毒出血熱。德國則有2人最近從盧安達回國後擔心染病，其中1人回報類流感症狀和輕微噁心感，所幸經檢測為陰性。綜合美聯社與法新社報導，非洲國家盧安達9月27日宣布爆發馬堡病毒（Marburg virus）出血熱，隔天即通報6人病逝。根據盧安達政府最新消息，該國累計已有36例確診，其中25人正接受隔離。當局起初是在醫療機構內的病患身上發現病毒，目前還在確認感染源。由於目前還不清楚源頭，盧安達人心惶惶。隔離病患及其接觸者，是防止馬堡等病毒性出血熱傳染的關鍵。世界衛生組織（WHO）已示警，盧安達首都基加利（Kigali）的病例構成國際傳染風險，因為基加利市有一座國際機場，也有通往東非其他城市的道路。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在定期簡報會中表示：「世衛評估這次爆發在（盧安達）國家層級的風險為非常高，在區域層級為高風險，在全球層級則為低風險。」歐洲疾病預防管制中心（ECDC）今天發布聲明表示，德國北部漢堡市（Hamburg）有2人從盧安達回國後被隔離，他們在盧安達時待過一處收治感染馬堡病毒患者的醫療機構。不過經檢測，2人都呈現陰性。德國媒體報導，這2人是搭乘火車抵達漢堡，而對於病毒的疑慮，促使當局封鎖站內2條鐵軌路線。赤道幾內亞去年亦曾發生馬堡病毒出血熱疫情。台灣衛福部疾管署發言人當時表示，馬堡病毒出血熱症狀是突發高燒、嚴重頭痛與倦怠、肌肉痛等；通常於發病後3至5天出現全身紅疹，伴隨嚴重腸胃道症狀，5至7天起多有嚴重出血現象伴隨持續高燒，並多於8至9天後因失血休克死亡，致死率介於24%至88%，暫時沒有有效疫苗可供預防接種。（譯者：楊昭彥）1131004