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美國東岸碼頭工人的罷工行動，傳出最新進展，「國際碼頭工人協會」（International Longshoremen's Association，ILA）與代表航運業者和碼頭營運商的「美國海運聯盟」（United States Maritime Alliance，USMX），雙方已達成一項初步協議，工會同意讓工人在當地時間週五重返工作崗位。《路透社》報導，當地時間週四晚間發布的聲明，加上消息人士透露，協議內容包含6年內將薪資上漲約62%，將使合約期間內的平均工資，從每小時39美元提高到約63美元。《CNN》也從1位了解談判情況的消息人士獲知，雙方達成的工資協議，是在為期6年的合約期間，每年時薪增加4美元。雙方並在聲明中表示，將把主合約延長至2025年1月15日，以便重返談判桌，針對所有懸而未決的問題進行談判​​。報導提到，儘管這項暫定協議，仍需要得到ILA普通成員的批准才能生效，但有鑑於航運、港口裝卸貨物已經大亂，工會同意讓工人在週五重返工作崗位。雖然不排除協議遭成員投票反對，導致罷工再次展開的情況，但美國總統拜登（Joe Biden）也透過聲明，讚揚雙方各自退讓、促進協議的達成： 「我向 ILA 的碼頭工人表示祝賀，他們在疫情期間為保持港口開放做出了巨大犧牲，理應獲得一份強力的合約。我也對美國海運聯盟的努力、提出的報價表達讚賞。」