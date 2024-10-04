我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德被爆主持將官晉任勗勉典茶會時，因禮節問題飆罵將官，讓場面相當尷尬。總統府副秘書長張惇涵受訪時澄清，當時並未有震怒、摔東西、罵人等情事，但也坦言總統府、國防部溝通有些小誤會。對此，前立委郭正亮指出，若賴清德再這樣不得人緣，倒楣的就是立委林俊憲跟吳思瑤。郭正亮3日在節目《亮話天下》指出，最近很多綠媒都會跟進或是丟出獨家的一些文章，這很奇怪，與前總統蔡英文相比，賴清德處理媒體關係沒有蔡英文來得好，歸根究底，問題就在於人際關係和領導統御，賴清德的領導統御會讓人感覺不舒服。郭正亮續指，民進黨內有些人很有個性，會不管不顧直接去爆料，「你以為你最大，不敢得罪你，那就搞你的愛將。」郭正亮認為，若賴清德再這樣不得人緣，倒楣的將會是林俊憲跟吳思瑤。這不是因為黨內壓力，而是現在沒有人敢挑戰賴清德，有人會覺得他怎麼這樣做人、怎麼這樣處理事情等，因此也讓一些媒體不爽。