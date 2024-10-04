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北韓官媒中央通信社(KCNA)今天(4日)報導，北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)表示，如果敵人試圖動用武力來侵犯其主權，北韓將毫不猶豫地動用任何可用的武力，包含核武在內。金正恩批評南韓總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)在1日的國軍日上威脅要終結北韓政權，並表示這番言論展現出哪一方才是正在破壞區域的穩定和平。中央通信社報導指出，金正恩表示，尹錫悅「在擁有核武的國家門口，吹噓壓倒性的軍事力量反擊，這是一個極大的諷刺，導致人們懷疑他是一個不正常的人」。中央通信社指出：「他重申『如果敵人，試圖動用武力侵害朝鮮民主主義人民共和國(北韓)的主權...朝鮮民主主義人民共和國將毫不猶豫地動用其擁有的所有武力，包含核武在內』。」中央通信社指出，金正恩是2日在陸軍特種作戰部隊的訓練基地發表了上述言論。北韓數十年來一直發展核武計畫，據信已經取得足夠的裂變材料，可以製造數十枚核武。北韓已進行了6次地下核爆試驗。南韓1日舉行閱兵儀式慶祝一年一度的國軍日，並展示了一款能攜帶大型彈頭的彈道飛彈，也展示了一架美國轟炸機的飛行表演。尹錫悅在演說中警告平壤不要使用核武，並表示此舉將遭到「我們軍隊和美國聯盟的堅決、壓倒性回應」。尹錫悅說：「那一天將見證北韓政權的終結。」根據中央通信社報導，金正恩表示：「敵人的威脅性言論、行動、詭計和企圖，並沒有遏制北韓強大的軍事實力，也不會永遠奪走我們的核武。」更多中央廣播電臺新聞