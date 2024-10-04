台灣多年前曾出現有不肖屠宰場，為了要增加肉品的重量，竟然將水管伸進牛的喉嚨強行「活體灌水」，引發食安問題，如今「灌水牛」似乎又重出江湖，有週刊爆料，桃園一家大型屠宰場主要供應北台灣肉品，結果肉品業者竟然對牛隻強灌水長達40秒，隨後再進行屠宰，引發消費者食安危機。《NOWnews》也特別整理「灌水牛是什麼」、「如何分辨灌水牛」、「吃到灌水牛會怎樣」3大面向，提供民眾一文看懂。
據週刊《CTWANT》報導，桃園一家大型屠宰場主要供應北台灣肉品，而環南市場某間肉品業者為了增加肉品重量，竟然將水管伸進牛的喉嚨強行灌水，且時間長達40秒之久，導致牛被屠宰之後，胃中藏有大量的液體，全程都被屠宰場公司的監視器給拍下。
對此，該肉品業者表示，被拍到灌水行為的員工不只在此服務，同時也是其他牛肉店的員工，影片中被拍到灌水牛隻並不是自己店舖販售，公司也不曾指使員工灌水，至於牛胃中的水較多，則是因各家牧場飼養方式不同，飼料殘留的水分也會參差不齊。
灌水牛是什麼？黑心手法早有立法規定
那麼灌水牛是什麼呢？其實就是業者為了要增加重量而做出的行為，在灌水之後，屠宰完的牛隻肉量就會增加，這早在10幾年前就已經有出現過案例，像是2012年新北市也有屠宰場和台南市肉品市場業者虐待牛隻，灌水的影像就被公開過，不肖業者靠此手法從中多加獲利，相當黑心。
後來因為有這樣的事件，屠宰場稽查制度也有改善，並配備監視錄影設備系統，並且在法規部分也有明文規定，依照屠宰作業準則第12條第1項第5款，家畜禽屠宰不得灌水，違者將能依《畜牧法》第30條第3項以及第39條第1項第7款，可罰新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，動保機關也能依照《動保法》開罰，但顯然不肖業者仍無視規定，鋌而走險罔顧消費者食安問題。
灌水牛要怎麼分辨？吃下肚最慘可能致死
看到這裡，一定很多人問「那市面上販售的牛肉怎麼分辨是灌水牛？」名廚阿基師就曾經分享過，只要拿出一張紙巾，覆蓋在牛肉上面，會發現如果是灌水牛的話「紙巾短短時間」就會濕掉；而灌水牛肉切開之後顏色水亮，沒有黏性，如果是沒灌水的肉，拍打時會感到黏膩，在切的時候也會黏在刀上，切開之後肉心乾燥，一眼就能看出。
營養師邵蘊萍也表示，牛肉如果遭灌水或者以污染水源清洗，容易滋生大腸桿菌以及李斯特菌，大腸桿菌會導致腹瀉、嘔吐、急性腸胃炎等症狀，嚴重者會有致出血性腹瀉、腎衰竭等；如果是被李斯特菌污染的肉品，輕則腸胃不適，孕婦以及免疫功能不全者，恐怕會引發敗血症，腦膜炎等嚴重併發症，具死亡潛在風險。只能說，大家在外購買牛肉還是要小心，仔細審核不要買到灌水牛肉，不肖業者也不要再用這種手法大賺黑心錢，罔顧人命非常缺德！
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對此，該肉品業者表示，被拍到灌水行為的員工不只在此服務，同時也是其他牛肉店的員工，影片中被拍到灌水牛隻並不是自己店舖販售，公司也不曾指使員工灌水，至於牛胃中的水較多，則是因各家牧場飼養方式不同，飼料殘留的水分也會參差不齊。
灌水牛是什麼？黑心手法早有立法規定
那麼灌水牛是什麼呢？其實就是業者為了要增加重量而做出的行為，在灌水之後，屠宰完的牛隻肉量就會增加，這早在10幾年前就已經有出現過案例，像是2012年新北市也有屠宰場和台南市肉品市場業者虐待牛隻，灌水的影像就被公開過，不肖業者靠此手法從中多加獲利，相當黑心。
後來因為有這樣的事件，屠宰場稽查制度也有改善，並配備監視錄影設備系統，並且在法規部分也有明文規定，依照屠宰作業準則第12條第1項第5款，家畜禽屠宰不得灌水，違者將能依《畜牧法》第30條第3項以及第39條第1項第7款，可罰新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，動保機關也能依照《動保法》開罰，但顯然不肖業者仍無視規定，鋌而走險罔顧消費者食安問題。
灌水牛要怎麼分辨？吃下肚最慘可能致死
看到這裡，一定很多人問「那市面上販售的牛肉怎麼分辨是灌水牛？」名廚阿基師就曾經分享過，只要拿出一張紙巾，覆蓋在牛肉上面，會發現如果是灌水牛的話「紙巾短短時間」就會濕掉；而灌水牛肉切開之後顏色水亮，沒有黏性，如果是沒灌水的肉，拍打時會感到黏膩，在切的時候也會黏在刀上，切開之後肉心乾燥，一眼就能看出。
營養師邵蘊萍也表示，牛肉如果遭灌水或者以污染水源清洗，容易滋生大腸桿菌以及李斯特菌，大腸桿菌會導致腹瀉、嘔吐、急性腸胃炎等症狀，嚴重者會有致出血性腹瀉、腎衰竭等；如果是被李斯特菌污染的肉品，輕則腸胃不適，孕婦以及免疫功能不全者，恐怕會引發敗血症，腦膜炎等嚴重併發症，具死亡潛在風險。只能說，大家在外購買牛肉還是要小心，仔細審核不要買到灌水牛肉，不肖業者也不要再用這種手法大賺黑心錢，罔顧人命非常缺德！