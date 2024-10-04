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▲週刊踢爆桃園有屠宰場出現灌水牛的情況，引起社會關注牛肉食安問題。（圖／Pixabay）

▲中國也曾經多次出現「灌水牛」的情況出現，不肖業者為了增加牛隻重量獲利，採取「活體灌水」的殘忍手段。（圖/微博）

▲沒有灌水的牛肉切起來相對黏膩，會黏在刀上；而用紙巾放在上頭，紙巾並不會馬上就濕掉。（示意圖／取自Pixabay）

台灣多年前曾出現有不肖屠宰場，為了要增加肉品的重量，竟然將水管伸進牛的喉嚨強行「活體灌水」，引發食安問題，如今「灌水牛」似乎又重出江湖，有週刊爆料，桃園一家大型屠宰場主要供應北台灣肉品，結果肉品業者竟然對牛隻強灌水長達40秒，隨後再進行屠宰，引發消費者食安危機。據週刊《CTWANT》報導，桃園一家大型屠宰場主要供應北台灣肉品，而環南市場某間肉品業者為了增加肉品重量，對此，該肉品業者表示，被拍到灌水行為的員工不只在此服務，同時也是其他牛肉店的員工，那麼灌水牛是什麼呢？，這早在10幾年前就已經有出現過案例，像是2012年新北市也有屠宰場和台南市肉品市場業者虐待牛隻，灌水的影像就被公開過，後來因為有這樣的事件，屠宰場稽查制度也有改善，並配備監視錄影設備系統，並且在法規部分也有明文規定，看到這裡，一定很多人問「那市面上販售的牛肉怎麼分辨是灌水牛？」名廚阿基師就曾經分享過，營養師邵蘊萍也表示，，大腸桿菌會導致腹瀉、嘔吐、急性腸胃炎等症狀，嚴重者會有致出血性腹瀉、腎衰竭等；只能說，大家在外購買牛肉還是要小心，仔細審核不要買到灌水牛肉，不肖業者也不要再用這種手法大賺黑心錢，罔顧人命非常缺德！