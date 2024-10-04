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行政院前副院長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內收賄，遭檢方起訴，有媒體報導，他在被羈押交保後，曾抱怨黨內沒有同志聲援，而民眾黨主席柯文哲被羈押，卻有許多小草在外聲援，讓他相當感嘆。對此，國民黨桃園市議員凌濤認為，鄭文燦欲翻盤最大關鍵就是前總統蔡英文。凌濤3日在節目《亮話天下》表示，其實大家會覺得鄭文燦中秋能出來過節，沒想到他的第一句話竟是在旁邊抱怨。而鄭文燦和柯文哲之所以差這麼多，是因為鄭文燦人贓俱獲，有裝500萬現金的黑色袋子，且還有監聽的譯文。凌濤指出，鄭文燦也要檢討一下，為什麼過去他的核心幕僚，不是閃人、就是噤聲。而桃園市議員呂林小鳳跟民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香雖有幫他講話，但也不敢針對案件本身講太多，而是基於以前的情義，幫講一兩句話而已。凌濤點出，英系現在在中常委的席次沒有變動，蔡英文還會去松菸遛狗，網路的評價也不錯，甚至和現在英系大弟子陳其邁在愛河上喝咖啡。凌濤認為，鄭文燦想要翻盤，小英系統將是最大的關鍵，若蔡英文還願意垂憐過去的英系大弟子、東宮太子鄭文燦，鄭文燦就有機會全身而退。