民眾黨主席柯文哲涉圖利遭羈押迄今1個月，民眾黨堅信柯文哲清白，資深媒體人黃智賢批，柯黨跟柯黨側翼來說，柯文哲做任何醜事，都是不能查辦的。這樣，才沒有司法迫害。他還點名民眾黨立院黨團總召黃國昌，政客、媒體與側翼當然可以挺柯。這是每個人的權利。可是，能不能講人類的語言？能不能有點良心與職業道德？能不能別雙標？
黃智賢說，台北市政府把北士科T17跟T18，賤價且免營運計畫書 BOT給新光人壽。當時前立委吳欣盈是新光人壽副總，新光長公主。身為利害關係人，吳欣盈竟然名列民眾黨的不分區立委名單。而且不久後，就補上立委。柯文哲身為台北市長，拿台北市產，去圖利親信財團。這樣傍上財團圖利財團的事，柯文哲幹得得意之至。整個民眾黨，沒有一個人覺得可恥？柯黨側翼，簡直挺柯挺到成妖魔。
黃智賢說，柯文哲8年市長任內，所做所為，無不是利用選舉，利用市民給你的熱情與權力，圖謀自己的私利。柯文哲一直被縱容。從一開始在北市府養網軍。到後來利用市政府資源養民眾黨，利用立法院公共資源養民眾黨。光是這些，都已經犯了《貪污治罪條例》了。可是，他被縱容，金光護體。
黃智賢說，從大巨蛋，到台智光，到北士科，京華城，柯文哲如果不叫違法圖利，什麼叫做違法圖利？而現今出現的骯髒金流，一樁樁，一件件，哪一件可以見人？是假發票？還是報假帳？96萬元小吃店？還是1000多萬的假肖像授權。是真以為人人都是無腦人，不知道柯文哲是在洗錢？還好意思說清白？是在耍無腦？還是把人民當無腦？
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黃智賢說，柯文哲8年市長任內，所做所為，無不是利用選舉，利用市民給你的熱情與權力，圖謀自己的私利。柯文哲一直被縱容。從一開始在北市府養網軍。到後來利用市政府資源養民眾黨，利用立法院公共資源養民眾黨。光是這些，都已經犯了《貪污治罪條例》了。可是，他被縱容，金光護體。
黃智賢說，從大巨蛋，到台智光，到北士科，京華城，柯文哲如果不叫違法圖利，什麼叫做違法圖利？而現今出現的骯髒金流，一樁樁，一件件，哪一件可以見人？是假發票？還是報假帳？96萬元小吃店？還是1000多萬的假肖像授權。是真以為人人都是無腦人，不知道柯文哲是在洗錢？還好意思說清白？是在耍無腦？還是把人民當無腦？
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