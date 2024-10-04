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總統賴清德近日因山陀兒颱風花蓮撤離人數統計中央與地方呈現落差，6度質問縣長徐榛蔚，場面尷尬；日前賴清德還被衛福部長邱泰源爆料打電話去罵環境部長彭啟明，甚至還傳出出席茶敘，因禮節問題飆罵將官。對此，前立委郭正亮認為，相比之下，前總統陳水扁選台北市長，而周旋各種複雜力量，前總統蔡英文則是因出身大家庭，跟《紅樓夢》一樣，從小就懂得察言觀色，因此這2人對於人的處理都比賴清德更高明。郭正亮3日在節目《亮話天下》指出，蔡英文從小就非常懂得察言觀色，因為她出身大家庭，甚至有人說蔡英文的家就跟《紅樓夢》一樣，所以蔡英文對人的觀察、所作的判斷，比賴清德要準確太多了。而賴清德則是出身一個貧寒、有點悲慘的家庭，父親很早就過世了，他也對母親很孝順，而他的家庭就是比較單純的，因此沒有沒有培養出像蔡英文的這種能力。郭正亮也舉陳水扁為例，陳水扁當台北市長要去周旋各種複雜的力量，包括藍的、無黨籍等，否則怎麼治理台北市？但賴清德選的都是深綠的選區，都當選得很容易，因此蔡英文和陳水扁對於人的處理，都比賴清德要高明。