山陀兒颱風（Krathon）今早5時許減弱為熱帶性低氣壓，海上陸上颱風警報解除。此次颱風造成全台超過39萬戶曾經停電，截至今（4）早，高雄市仍有6萬戶停電、1.4萬戶停水，屏東縣仍有4萬戶停電、3000多戶停水。《NOWnews今日新聞》整理停水查詢、停電查詢及復水復電前後注意事項，帶讀者一文掌握。
台電「113山陀兒颱風停復電資訊」顯示，山陀兒颱風造成全台超過39萬戶曾停電，截至（4）早9時止，高雄仍有5萬8586戶停電、屏東縣仍有4萬736戶停電，全力搶修中。
自來水部分，根據今（4）早8時召開的中央災害應變中心第16次工作會報資料顯示，山陀兒造成全台60萬7299戶曾停水，目前仍有1萬8206戶無水可用，主要為高雄市1萬4667戶、屏東縣3329戶及新北市210戶。
📍停水查詢：免費電話1999（北水）或1910（台水）
📍台水網站：https://www.water.gov.tw/
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至於停電部分，民眾可撥打免費電話1911查詢，另也可直接上台電網站的「停電查詢」，可輸入地址或電號查詢供電狀況。
📍停電查詢：免費電話1911
📍台電網站：https://www.taipower.com.tw/
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復水初期的水質有可能會有混濁、異色或異味的情況，請將水龍頭打開一段時間，並將這些較混濁的水做為澆花或沖馬桶使用，等待水質較為清澈時再作為飲用水。如果仍持續未供水或水質異常，可撥打台水公司免付費服務專線1910。
但《台電月刊》報導，專業水電技師李金祥說明，恢復供電時瞬間飆高的電壓，被稱為突波電壓（突壓），超過一般電器標準的110伏特或220伏特，可能導致具備IC電路板的電子式電器，因無法承載過高電壓而故障。
不過，李金祥表示，由於目前新出廠的電器，像是電視、冷氣機、冰箱，都有全電壓設計，可以承受100伏特到240伏特的電壓，只要瞬間電壓不超過240伏特，基本上並不會造成電器損壞。加上停電時，具有自保功能的電器，都會自動關機，就算突然復電，也不會自動開機，因此造成損害的機率微乎其微。
另外，對於停電時要先關掉總電源再拔掉插頭，才能防止電器損壞的說法，李金祥認為由於現在家用電器設計，已經有停電自動斷電的功能，並不需要多此一舉。
李金祥建議，像是智慧宅或是家中有交換機的住宅，最好能配備穩定的電壓設備。常見的家用穩定電壓設備，分成穩壓器跟突波吸收器兩種。
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自來水部分，根據今（4）早8時召開的中央災害應變中心第16次工作會報資料顯示，山陀兒造成全台60萬7299戶曾停水，目前仍有1萬8206戶無水可用，主要為高雄市1萬4667戶、屏東縣3329戶及新北市210戶。
停水查詢？停電查詢？要如何知道住家停水停電資訊？經濟部彙整「停電與停水查詢」資訊，停水部分，依供水區域，台北市由臺北自來水事業處供水，民眾可撥打免費電話1999（市民專線）查詢。其他縣市（台灣自來水公司供水）可打免費電話1910查詢。另外也可上台水或北水網站查詢。
📍停水查詢：免費電話1999（北水）或1910（台水）
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📍北水網站：https://www.water.gov.taipei/
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至於停電部分，民眾可撥打免費電話1911查詢，另也可直接上台電網站的「停電查詢」，可輸入地址或電號查詢供電狀況。
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恢復供水前後注意事項台水公司提醒，停水期間要關閉家中抽水馬達、制水閥等用水設備，避免馬達損壞和虹吸現象，造成火災或污染水源衛生。恢復供水後，先打開水龍頭，進行排氣，以利迅速恢復供水。
復水初期的水質有可能會有混濁、異色或異味的情況，請將水龍頭打開一段時間，並將這些較混濁的水做為澆花或沖馬桶使用，等待水質較為清澈時再作為飲用水。如果仍持續未供水或水質異常，可撥打台水公司免付費服務專線1910。
恢復供電前後注意事項過往停電時，江湖流傳有「2動作」要先做，1是先關閉總電源、2是把容易損壞的電器如冷氣、冰箱、微波爐等插頭先拔掉，避免復電時「電器全滅」。
但《台電月刊》報導，專業水電技師李金祥說明，恢復供電時瞬間飆高的電壓，被稱為突波電壓（突壓），超過一般電器標準的110伏特或220伏特，可能導致具備IC電路板的電子式電器，因無法承載過高電壓而故障。
不過，李金祥表示，由於目前新出廠的電器，像是電視、冷氣機、冰箱，都有全電壓設計，可以承受100伏特到240伏特的電壓，只要瞬間電壓不超過240伏特，基本上並不會造成電器損壞。加上停電時，具有自保功能的電器，都會自動關機，就算突然復電，也不會自動開機，因此造成損害的機率微乎其微。
另外，對於停電時要先關掉總電源再拔掉插頭，才能防止電器損壞的說法，李金祥認為由於現在家用電器設計，已經有停電自動斷電的功能，並不需要多此一舉。
李金祥建議，像是智慧宅或是家中有交換機的住宅，最好能配備穩定的電壓設備。常見的家用穩定電壓設備，分成穩壓器跟突波吸收器兩種。
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