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▲徐乃麟認為和楊繡惠沒有和好不和好的問題，強調綜藝節目就是會沒有底線。（圖／徐乃麟 臉書）

▲徐乃麟說如果自己有做錯一定會道歉，但他並沒有要罵楊繡惠的意思。（圖／徐乃麟IG）

徐乃麟和楊繡惠日前因為錄製節目時徐乃麟說了一句「你最賤」後，楊繡惠開直播哭訴不會再上對方的節目，兩人結下梁子。隨後乃哥出國旅遊，昨（4）日他與新加坡直播天王王雷一起在西門町帶貨，接受訪問時再度重申自己並沒有罵楊繡惠，並拒絕和楊繡惠再度同台，另外乃哥還透露楊繡惠也曾開玩笑說喜歡自己、說乃哥褲子好尖，對於節目效果他都是笑笑應對。根據《Ettoday新聞雲》報導指出，徐乃麟在爭議過後就出國旅遊，他表示這些都是事先安排好的，並沒有特別要避開，至於和楊繡惠的關係「沒有和不和好的問題」，乃哥說自己在演藝圈幾十年了，有網友說不能因為關係很熟就罵賤，但綜藝節目有時候沒有底線，為了氣氛就是會製造效果，不雅的話都會被消音。乃哥強調如果自己有錯一定會承認、道歉：「但如果是我沒有做過的事情，就不要來栽贓我。」提到當時有記者去問他為何要罵楊繡惠，他的第一反應就是摸不著頭緒，製作單位和電視台都有發表聲明，乃哥表示那些並不是刻意偏離題目、另外發表的言論，楊繡惠感覺被罵，但乃哥認為都是開玩笑，從眼神和態度就能知曉自己並沒有罵人的意思，並不是他要強辯事實。話鋒一轉徐乃麟解釋在錄影時被罵賤的情形太多了，楊繡惠還曾在節目上說對他有好感，說乃哥褲子好尖喔，這些徐乃麟都開心應對，認為在演藝圈喜歡自己與否都無所謂，他都會做自己，也提到他以唐從聖事件引以為戒，常常提醒自己不要把節目效果做過頭、發脾氣等等，甚至3年前有廠商找兩人代言，他也說沒關係、可以同台，因為不想擋人財路。但被問到還會跟楊繡惠同台嗎？徐乃麟則表示：「這件事情我已經結下心結了，我沒有錯，我沒有罵她。」依然抱持著不願和好的態度。