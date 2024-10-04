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▲由專業咖啡師所經營的的「Restart Coffee Roasters」，將另外帶來咖啡豆。（圖／主辦單位提供）

▲「拿鐵生活節」現場還有把台灣茶葉及水果融入義大利冰淇淋 Gelato 的「SNOW 雪諾義式冰淇淋」。（圖／主辦單位提供）

▲台灣首位 WCC 咖啡拉花世界冠軍，也是 「Style Café & 咖啡教學」創辦人謝溢宸，也將到現場。（圖／主辦單位提供）

▲星巴克將推出新口味，包含「奶香蜂蜜甜梨風味紅茶」和「奶香蜂蜜甜梨風味那堤」。（圖／星巴克提供）

遇颱風而待在家數日後，這個週末可以出門走走，高雄夢時代明日確定將就有一場「拿鐵生活節」活動，攜手超過40家全台知名的手沖咖啡、特色獨立咖啡廳以及人氣美食品牌，明（5）日與10月6日，在高雄夢時代戶外幸福廣場和水池廣場登場。另外，也邀請到台灣首位 WCC 咖啡拉花世界冠軍謝溢宸，示範手沖咖啡與奶泡拉花的專業技巧。此次「拿鐵生活節」，聚集多家品牌，像是高質感連鎖咖啡店「奎克咖啡」和「黑浮咖啡」，以及台中必訪知名自烘咖啡店「coffee stopover」，植感系咖啡店「PeacocksCoffee 孔雀咖啡」，由全國杯測賽事亞軍 Eric 所創辦的「KroX Coffee」，結合藝廊、印刷設計、雜誌圖書館與生活選物的台南超人氣老宅咖啡「StableNice BLDG.」，更有由台灣農林直營，從咖啡豆開始種植的純粹手作咖啡「鹿篙咖啡莊園」。也有不少在地代表，像是高雄咖啡名店「Space Café」，主打自家烘焙，堆砌傳統信仰元素與人文記憶的「樂咖啡」，以及以畫廊為本業，推廣台灣當代藝術為起始點的「木木咖啡」等你來一一探究竟。現場也有咖啡豆，由專業咖啡師所經營的「Restart Coffee Roasters」及致力於推廣咖啡文化的「Atti咖啡研究工坊」帶來的自家烘焙咖啡豆，讓你在家就能享受愜意的咖啡午茶時光。不嗜咖啡，也可選擇大人小孩都愛的茶拿鐵，現場邀請到在國際比賽的常勝軍「釅遇茶屋」推出活動限定，以國際得獎茶當基底的「釅遇頂級鮮奶茶」，還有榮獲2024年食品界米其林比利時風味獎肯定的「米提拿鐵 mitty」。或者要來點微醺，現場邀請到使用各式咖啡豆製作咖啡威士忌打響名號的「沃田咖啡」，以及採用十八世紀的原始雲杉針葉林配方的「Yankov Vodka 洋可夫伏特加」。「拿鐵生活節」還有許多超人氣甜點店，像是有來自花蓮的日本和菓子的專門店「YUTUZU」，阿聯酋頭等艙指定品牌「PACCARI」頂級巧克力，採用自家培育香草籽的熱門香草甜點「香草騎士 香草專門店」，熱門私房甜點「李甜私房」，台灣首家本土 Tree to Bar 巧克力品牌「邱氏咖啡巧克力」。還有把台灣茶葉及水果融入義大利冰淇淋 Gelato 的「SNOW 雪諾義式冰淇淋」，以及「巧蕎荷蘭煎餅」、「金桃 鬆軟系司康」、「熊Q小米甜甜圈」等。鹹食則有「bluuoo」藻多醣蒟蒻麵，以及榮獲 2023 高雄鹽酥雞嘉年華大雞大利獎的「御興炸雞」帶來酥脆多汁的香酥炸雞，使用新鮮台灣溫體豬肉，搭配家傳獨特香料配方的「光頭BBQ-南歐傳統手工烤肉」等。「拿鐵生活節」場內的拿鐵沙龍盛邀台灣首位 WCC 咖啡拉花世界冠軍，也是 「Style Café & 咖啡教學」創辦人謝溢宸，手把手傳授手沖咖啡與奶泡拉花的專業技巧，讓你在家也能沖出世界冠軍級拿鐵。另外，迎接秋日甜蜜時光，星巴克以蜂蜜甜梨風味推出「奶香蜂蜜甜梨風味紅茶」和「奶香蜂蜜甜梨風味那堤」兩款秋日限定飲品，即日起開賣。其中，「奶香蜂蜜甜梨風味紅茶」以清爽多汁的脆梨搭配香甜蜂蜜，再加上以蜂蜜梨子醬與牛奶所製成的絲滑奶泡，堪稱秋季必點飲品。並推出星禮程會員即日起至10月9日，使用行動預點服務，點購新品奶香蜂蜜甜梨風味那堤以及奶香蜂蜜甜梨風味紅茶可享88折。