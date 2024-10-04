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▲「霹靂盛典」彩排媒體探班。（圖／記者李政龍攝）

▲霹靂史上第一次的大型售票演唱會「霹靂盛典」，將運用科技打造全新舞台及超華麗的演出陣容，是霹靂有史以來最盛大的演出。（圖／記者陳美嘉攝，2024.07.16）

「素還真」華麗登場！霹靂布袋戲，成立36年來，首度舉辦大型售票演唱會「霹靂盛典」，將於10/19、10/20前進高雄流行音樂中心，盛典中霹靂第一男主角清香白蓮「素還真」，首度以49種造型登台亮相，還有葉小釵、一頁書、三先天、三傳人等百位霹靂英雄齊聚，此外布袋傳奇歌姫西卿、金曲歌王荒山亮、風采輪及蔡佳瑩等8位歌手也將接力演出，亮點滿滿！「霹靂盛典」演唱會，將結合霹靂金曲與高科技劇場，也將重現【三傳人大戰魔魁】、【棄天帝怒戰中原群俠】等膾炙人口的經典橋段，致敬經典戰役！霹靂36年來，推出超過4600多首歌曲，這次演唱會的表演歌單，更是經典中的經典！除了聽覺饗宴之外，演唱會還運用文創、科技，融合劇中場景道具、LED視訊動畫特效，以及香氛科技環控效果，呈現霹靂首度打造的4D沉浸式舞台，聲光效果十足！演唱會場外，還打造文創科技市集，主辦單位利用AI技術打造AR、3D真人等各種創新技術，讓戲迷可以跟霹靂偶像們同框面對面，還能體驗盛典限定的360度全身貼圖製作，也有霹靂盛典商品市集，這次的「霹靂盛典」匯集影、音、體、食等各式文創精華，希望讓戲迷有耳目一新的感受。霹靂布袋戲史上第一次的大型售票演唱會「霹靂盛典」在ibon售票系統全面開賣，因為數量有限，估計將掀起搶票熱潮，因為演唱會運用全新的科技舞台，再加上華麗陣容，讓霹靂迷紛紛喊話強調，這真的是不能錯過的精彩盛典。