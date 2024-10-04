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▲資深名嘴張友驊曾自爆大學時因不滿成績，拿扁鑽去威脅教授。（圖／翻攝張友驊 YouTube）

▲張友驊曾因洪仲丘案怒嗆國防部，被網友封為「驊神」。（圖／張友驊 YT）

名嘴張友驊昨（3）日晚間和妻子散步逛街時，因滑倒導致頭部撞擊地面，一度失去生命跡象，緊急急救送醫後，目前情況依然不樂觀，消息一出震驚外界。張友驊身為一代名嘴，在洪仲丘事件時因為爆氣怒嗆國防部，因而被網友封為「驊神」，他還曾爆料過自己大學時曾拿扁鑽恐嚇過教授，讓自己的成績由27分變為及格！張友驊早期曾在節目中自爆，大二時因為某一科目沒有過，他就帶著扁鑽去恐嚇教授：「我成績不應該如此！」宣稱下學期會繼續選修該教授的課，並放話：「家人發生如何意外和我無關」被教授斥責是在威脅人？他也直接了當地回應：「這是恐嚇沒錯！」最後他的成績從27分變成及格，火爆的過往事蹟當時就讓現場來賓驚訝不已。而張友驊在名嘴時期最讓他一戰成名，就是在2013年義務役士官洪仲丘關禁閉猝死事件後，張友驊在節目上控訴涉嫌施虐、致人於死、偽造文書等多項罪名，還列舉出許多人名，並發表類似不自殺聲明的言論：「希望國防部注意我的安全，這段時間我有發生任何問題的話，請國防部多多擔待。」對此，國防部指責名嘴們在政論中發表不實言論揚言提告，張友驊便怒嗆國防部：「如果國防部能夠指證我有任何不實的地方，我從現在開始不上電視、也不管這件事，以後我自動消失在電視台！」張友驊在節目中爆氣直線對決國防部的模樣，當時就立刻引發網友們熱烈討論，紛紛大讚他：「驊神降臨」、「驊哥沒有極限」，一舉被封為網友口中的「史上最強名嘴」。