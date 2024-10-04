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屏東東港安泰醫院昨（3）日發生火警，造成9人死亡。衛福部今（4）日公布統計，本事件總計轉院病患共116人，分送屏東、高雄2縣市14間醫院，目前有97人繼續留院，其中有17人收治加護病房。後續除啟動社工關懷訪視外，也將啟動調查釐清狀況加以檢討、改善，避免問題再次發生。安泰醫院昨日疑似配電盤起火釀災，疏散超過300名住院病患，衛福部隨即啟動大量傷病患機制，安排病患轉院安置，轉院病患共116人，其中97人繼續留院，有17人仍在加護病房、66人收治一般病房、急診留觀12人。另19人經過評估後出院返家休息。此次總共有14間醫院協助救治，包含屏東縣的部立屏東、屏東榮總、寶建、潮州安泰、屏基、輔英、國仁、枋寮、國軍屏東分院，高雄市則有高雄榮總、小港、高雄長庚、義大、阮綜合醫院出動支援。同時，衛福部已則請社會救助及社工司啟動一戶一社工關懷訪視機制，協助家屬度過難關，服務內容包含提供罹難者家屬悲傷輔導、傷患與家屬有關福利諮詢、社會及情緒支持、跨局處資源連結及轉介等服務。衛福部表示，目前協助轉院部分已經結束，其餘病患留在安泰醫院由院方進行安排。至於事故原因，檢調成立調查小組調查事故原因，衛福部也已依照醫預法35條責成醫策會啟動調查。相關民刑事責任將由檢調釐清，分析本次火警事件和先前有何不同。由於涉及病患、行動不便者，疏散風險本來就高，這次還遇到颱風，因此，後續要釐清如何避免同樣狀況再發生，而發著重在究責。