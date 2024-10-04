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總統賴清德1日因山坨兒颱風來襲前往中央災害應變中心與各縣市首長開連線會議，卻因花蓮撤離人數統計中央與地方呈現落差，6度質問縣長徐榛蔚，場面相當尷尬；不過事後證明縣府給出的數字才是正確的，讓藍委砲轟賴清德是「暴走立威」。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，賴清德拿到的「花蓮縣保全戶人數」資料上面寫的合計人數確實為8259人，不過後方備註欄寫著「包括土石流及大規模崩塌、水災及孤島之保全人數，分屬不同災害之同一保全戶，勿重複計算」。黃暐瀚3日在臉書發文指出，從環境部長彭啟明接到總統電話，到8月將官茶敘不起立，以及最近一次的颱風視訊，6問徐榛蔚，賴清德最近在媒體的形象，差不多是「憤怒的阿德」，喜歡生氣，常常生氣，動不動就生氣。黃暐瀚表示，那天防災會議視訊，賴清德手上的花蓮保全名冊有8259人需要撤離，結果縣長回報撤離3000多，人數相差5000多，如果總統連問都不問，直接謝謝下一位，那不是沒在聽，就是根本不關心。「如果你有把整段對談全部聽完，你會知道賴總統的意思並不是責備，而是在問徐榛蔚縣長（既然還有五千多人沒撤離），需不需要出動國軍幫忙？」黃暐瀚續指，一年多前他曾談過，2004年賴清德曾遇到逆向開車的年輕人，當場糾舉，結果被打到住院，視網膜破裂。「一般人看到來者不善，會出口糾正嗎？但偏偏阿德就會。」黃暐瀚表示，這跟賴清德有沒有當上總統、立威不立威無關，與他的個性固執、小細節從不放過有關。「認同的，說他堅持原則，不畏壓力；討厭的，說他耍官威，羞辱人。憤怒的阿德其實不憤怒，他只是固執，從來不肯妥協。」