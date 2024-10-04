山陀兒颱風來襲，花蓮部分山區居民需要撤村，總統賴清德1日與各縣市首長視訊開災害應變會議，賴清德對於花蓮縣長徐榛蔚提供的撤村人數資料有疑問，六度跳針確認人數，質疑花蓮縣未確實掌握狀況，但事後證明花蓮縣數字才是對的。前立委邱毅分析，賴清德的目標，就是徐榛蔚的先生、國民黨立院黨團總召傅崐萁。
邱毅在臉書說，馬英九基金會執行長蕭旭岑提出警告，賴清德對在野陣營正在各個擊破，其目的百之百在拆解藍白合作，如果在野陣營還不警覺，團結一致，就遂了賴清德的陰謀。賴清德針對徐榛蔚的那一幕，已經預告下個政治追殺的對象是傅崐萁夫妻，狂風暴雨馬上就會來到，不知道藍白陣營警覺到了沒有。
邱毅說，花蓮該撤離多少人，勤政愛民的徐榛蔚早就清楚瞭然，而且也向賴清德具體報告是3000多人，已全數撤離。賴清德明知要尊重地方首長，卻刻意跳針式六次追問，擺明就是對徐榛蔚打官腔，耍官威，這種病態的指揮方式，所為何來？
邱毅說，項莊舞劍意在沛公，賴清德表面針對徐榛蔚，心𥚃是對傅崐萁恨意的發洩。傅崐萁是國民黨立院黨團總召，上個會期，傅崐萁帶領藍白聯軍讓民進黨吃足苦頭，也成為賴清德大權獨攬的擋路石頭，依賴清德「人擋殺人佛擋殺佛」的覇道性格，他一定要剷除傅崐萁的。
邱毅認為，要打傅崐萁就從徐榛蔚開始，傅崐萁徐榛蔚都做過花蓮縣長，賴清德那一套行政、司法、監察、媒體、網軍，五管齊下，對付地方首長最為有效。對付行政院前副院長鄭文燦，從他桃園市長任內找差錯。對付柯文哲，從他台北市長任內找問題。
邱毅說，要對付傅崐萁，當然從花蓮縣玩起，找出縣政縫隙，重點突破。政治風暴將起，賴清德鬥爭號角已吹響，最終目標還是要瓦解藍白合，撕裂在野結盟，不知道傅崐萁和藍白陣營體會到了沒有？
我是廣告 請繼續往下閱讀
邱毅說，花蓮該撤離多少人，勤政愛民的徐榛蔚早就清楚瞭然，而且也向賴清德具體報告是3000多人，已全數撤離。賴清德明知要尊重地方首長，卻刻意跳針式六次追問，擺明就是對徐榛蔚打官腔，耍官威，這種病態的指揮方式，所為何來？
邱毅說，項莊舞劍意在沛公，賴清德表面針對徐榛蔚，心𥚃是對傅崐萁恨意的發洩。傅崐萁是國民黨立院黨團總召，上個會期，傅崐萁帶領藍白聯軍讓民進黨吃足苦頭，也成為賴清德大權獨攬的擋路石頭，依賴清德「人擋殺人佛擋殺佛」的覇道性格，他一定要剷除傅崐萁的。
邱毅認為，要打傅崐萁就從徐榛蔚開始，傅崐萁徐榛蔚都做過花蓮縣長，賴清德那一套行政、司法、監察、媒體、網軍，五管齊下，對付地方首長最為有效。對付行政院前副院長鄭文燦，從他桃園市長任內找差錯。對付柯文哲，從他台北市長任內找問題。
邱毅說，要對付傅崐萁，當然從花蓮縣玩起，找出縣政縫隙，重點突破。政治風暴將起，賴清德鬥爭號角已吹響，最終目標還是要瓦解藍白合，撕裂在野結盟，不知道傅崐萁和藍白陣營體會到了沒有？