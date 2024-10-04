Klook 10週年狂歡活動陸續好評推出，此次列出10個「此生的夢想旅遊」共10個行程，幫忙旅客把心中看似遙不可及的夢想，全部幫忙完成，像是和世界冠軍於瑞士少女峰滑雪，還有杜拜沙漠星空下的豪華玻璃圓頂屋，以及韓國超人氣Wild Wild猛男秀歐巴帶玩首爾等，只要於10月31日前至Klook「美夢成真系列體驗」活動頁面，選擇希望參與的體驗，並分享渴望參與這些體驗的原因及個人精彩故事，Klook將於11月公布「美夢成真系列體驗」得主，免費即可完成此生夢想行程。
根據Klook最新《亞太區旅遊脈動大調查》，高達51％的亞太旅客最重視當地體驗獨特性，60%的旅客願意花超過一半的預算在體驗行程上，顯示追求獨特體驗為未來重要趨勢；因此Klook在10週年之際，特別推出美夢成真系列體驗。
Klook表示：「今年初我們便開始籌劃美夢成真系列體驗，由於Klook擁有超過50萬種商品和3萬多個合作商家，當我們和夥伴提出構想後，很快便獲得支持，並打造出許多讓人眼睛一亮的點子。」此次活動是參考社群媒體Kreator的反饋和私人經歷，共有10個期間限定體驗。
只要於10月31日前至Klook「美夢成真系列體驗」活動頁面，選擇希望參與的體驗，並分享渴望參與這些體驗的原因及個人精彩故事，Klook將於11月公布第二波「美夢成真系列體驗」得主，免費即可夢想成真。
1. 杜拜沙漠星夜豪奢之旅
在迷人的杜拜沙漠，打造難忘的奢華冒險！旅客不僅能入住杜拜豪華玻璃圓頂屋Al Marmoom Oasis、品嚐米其林美食，還能體驗騎駱駝、騎馬以及乘車近距離觀察沙漠野生動物，並在天文學家的帶領下欣賞一望無際的星空。
2. 瑞士高山蘑菇尋寶與美食饗宴
在有「阿爾卑斯明珠」美譽的瑞士薩斯費地區，展開3天冒險！旅客將跟隨採集大師Geni Christen，沿著阿爾卑斯山山徑尋找各種蘑菇、享用經典的瑞士起司料理，最後再搭乘「世界最高地鐵」Alpine Metro直達位於3,500公尺高的旋轉餐廳享用美食。
3. 與韓國型男共遊一日首爾之旅
喜愛韓國歐巴的旅客千萬不能錯過！韓國超人氣的Wild Wild猛男秀帥氣歐巴們將化身導遊，帶領旅客展開專屬的首爾導覽之旅；此外，還有讓人心跳加速的加冕儀式，並有機會與最喜歡的歐巴合影，留下難忘回憶。
4. 日本武士文化深度體驗
深入認識日本文化之美！旅客將穿上日本頂級棒球好手大谷翔平曾穿過的傳統武士服，並在武士大師的指導下體驗試刀與模擬對決場景，最後與知名的居合道大師一同用餐，聆聽大師講述有趣的歷史故事及日常生活。
5. 吉隆坡雙威樂園VIP夜間衝浪體驗
透過專屬夜間衝浪課程，感受腎上腺素飆升的快感！2天1夜的吉隆坡雙威樂園水上體驗，提供旅客快速通關前往刺激好玩的遊樂設施、入住舒適的水上樂園別墅，以及在前衝浪好手Helmi Jasni的指導下，於亞洲最大的人造衝浪沙灘享受夜間私人衝浪。
6. 峇里島空中賞日落美饌之旅
在峇里島唯一的「空中餐廳」Lounge in the Sky，展開獨特的美食之旅！享受30分鐘舒緩按摩後，旅客將被帶往距離地面50公尺的空中餐廳，邊欣賞現場音樂表演，邊品嚐精緻料理，並飽覽壯麗的日落與峇里島的璀璨夜景，從不一樣的角度欣賞峇里島之美。
7. 和世界冠軍於瑞士少女峰滑雪
滑雪愛好者不能錯過！除了搭乘火車前往歐洲最高的少女峰火車站、在冰洞中享用美食、欣賞阿爾卑斯山日落，還能在世界冠軍單板滑雪選手Gian Simmen的帶領下，體驗刺激的夜間滑雪活動，絕對是此生難忘的體驗！
8. 在新加坡野生動物保護區化身一日獸醫
曾好奇獸醫日常工作的旅客，現在有機會貼身了解獸醫的一天！旅客可在新加坡曼代野生動物保護區加入獸醫團隊，親眼見證醫療過程，並在專家指導下練習基本技術，為野生動物保育盡一份力！
9. 於馬爾地夫私人島嶼星空下與鯨鯊共泳
遠離塵囂深入靜謐海洋世界的首選！Klook將帶你前往馬爾地夫COMO Maalifushi度假村，展開3天2夜的夢幻之旅，除了入住豪華海島別墅，於夜間浮潛時還有機會與雄偉的鯨鯊共游，並由專業攝影師協助捕捉絕美瞬間！
10. 潛入杜拜水底6公尺的用餐體驗
若想參與最不一樣的潛水之旅，快來到杜拜與PADI專業潛水員一同探索杜拜全球最深的泳池，成為世界首位在水下6公尺深的潛水鐘中用餐的冒險家，並探索神秘的沉沒城市與欣賞獨特的水下音樂會。
另外，訂房平台Booking.com則是公布「跨世代旅遊」大調查，訪問了共8,000逾名旅人，調查發現跨世代旅遊在亞太地區更為常見，比全球平均高出 43%。高達 56% 的台灣旅人認為跨世代旅遊能創造共同回憶，居亞太地區之冠，Booking.com 亞太地區執行董事 Laura Houldsworth 表示：「亞太地區的家庭旅人熱衷於跨世代旅遊，讓不同世代的家族成員有機會享受充實的互動，留下共同回憶。」
然而，在規劃跨世代旅遊時，旅人將面臨體力、飲食和興趣差異這三大挑戰。規劃跨世代旅遊的成功旅遊秘訣在於打造不同世代都能同樂的體驗，Booking.com最推薦美食體驗（29%）和觀光行程（28%）這兩大不敗熱門選項。
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Klook表示：「今年初我們便開始籌劃美夢成真系列體驗，由於Klook擁有超過50萬種商品和3萬多個合作商家，當我們和夥伴提出構想後，很快便獲得支持，並打造出許多讓人眼睛一亮的點子。」此次活動是參考社群媒體Kreator的反饋和私人經歷，共有10個期間限定體驗。
只要於10月31日前至Klook「美夢成真系列體驗」活動頁面，選擇希望參與的體驗，並分享渴望參與這些體驗的原因及個人精彩故事，Klook將於11月公布第二波「美夢成真系列體驗」得主，免費即可夢想成真。
1. 杜拜沙漠星夜豪奢之旅
在迷人的杜拜沙漠，打造難忘的奢華冒險！旅客不僅能入住杜拜豪華玻璃圓頂屋Al Marmoom Oasis、品嚐米其林美食，還能體驗騎駱駝、騎馬以及乘車近距離觀察沙漠野生動物，並在天文學家的帶領下欣賞一望無際的星空。
2. 瑞士高山蘑菇尋寶與美食饗宴
在有「阿爾卑斯明珠」美譽的瑞士薩斯費地區，展開3天冒險！旅客將跟隨採集大師Geni Christen，沿著阿爾卑斯山山徑尋找各種蘑菇、享用經典的瑞士起司料理，最後再搭乘「世界最高地鐵」Alpine Metro直達位於3,500公尺高的旋轉餐廳享用美食。
3. 與韓國型男共遊一日首爾之旅
喜愛韓國歐巴的旅客千萬不能錯過！韓國超人氣的Wild Wild猛男秀帥氣歐巴們將化身導遊，帶領旅客展開專屬的首爾導覽之旅；此外，還有讓人心跳加速的加冕儀式，並有機會與最喜歡的歐巴合影，留下難忘回憶。
4. 日本武士文化深度體驗
深入認識日本文化之美！旅客將穿上日本頂級棒球好手大谷翔平曾穿過的傳統武士服，並在武士大師的指導下體驗試刀與模擬對決場景，最後與知名的居合道大師一同用餐，聆聽大師講述有趣的歷史故事及日常生活。
5. 吉隆坡雙威樂園VIP夜間衝浪體驗
透過專屬夜間衝浪課程，感受腎上腺素飆升的快感！2天1夜的吉隆坡雙威樂園水上體驗，提供旅客快速通關前往刺激好玩的遊樂設施、入住舒適的水上樂園別墅，以及在前衝浪好手Helmi Jasni的指導下，於亞洲最大的人造衝浪沙灘享受夜間私人衝浪。
6. 峇里島空中賞日落美饌之旅
在峇里島唯一的「空中餐廳」Lounge in the Sky，展開獨特的美食之旅！享受30分鐘舒緩按摩後，旅客將被帶往距離地面50公尺的空中餐廳，邊欣賞現場音樂表演，邊品嚐精緻料理，並飽覽壯麗的日落與峇里島的璀璨夜景，從不一樣的角度欣賞峇里島之美。
7. 和世界冠軍於瑞士少女峰滑雪
滑雪愛好者不能錯過！除了搭乘火車前往歐洲最高的少女峰火車站、在冰洞中享用美食、欣賞阿爾卑斯山日落，還能在世界冠軍單板滑雪選手Gian Simmen的帶領下，體驗刺激的夜間滑雪活動，絕對是此生難忘的體驗！
8. 在新加坡野生動物保護區化身一日獸醫
曾好奇獸醫日常工作的旅客，現在有機會貼身了解獸醫的一天！旅客可在新加坡曼代野生動物保護區加入獸醫團隊，親眼見證醫療過程，並在專家指導下練習基本技術，為野生動物保育盡一份力！
9. 於馬爾地夫私人島嶼星空下與鯨鯊共泳
遠離塵囂深入靜謐海洋世界的首選！Klook將帶你前往馬爾地夫COMO Maalifushi度假村，展開3天2夜的夢幻之旅，除了入住豪華海島別墅，於夜間浮潛時還有機會與雄偉的鯨鯊共游，並由專業攝影師協助捕捉絕美瞬間！
10. 潛入杜拜水底6公尺的用餐體驗
若想參與最不一樣的潛水之旅，快來到杜拜與PADI專業潛水員一同探索杜拜全球最深的泳池，成為世界首位在水下6公尺深的潛水鐘中用餐的冒險家，並探索神秘的沉沒城市與欣賞獨特的水下音樂會。
另外，訂房平台Booking.com則是公布「跨世代旅遊」大調查，訪問了共8,000逾名旅人，調查發現跨世代旅遊在亞太地區更為常見，比全球平均高出 43%。高達 56% 的台灣旅人認為跨世代旅遊能創造共同回憶，居亞太地區之冠，Booking.com 亞太地區執行董事 Laura Houldsworth 表示：「亞太地區的家庭旅人熱衷於跨世代旅遊，讓不同世代的家族成員有機會享受充實的互動，留下共同回憶。」
然而，在規劃跨世代旅遊時，旅人將面臨體力、飲食和興趣差異這三大挑戰。規劃跨世代旅遊的成功旅遊秘訣在於打造不同世代都能同樂的體驗，Booking.com最推薦美食體驗（29%）和觀光行程（28%）這兩大不敗熱門選項。