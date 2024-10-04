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▲出現腦中風該怎麼辦？台灣腦中風學會連立明認理事長提醒民眾要及早認識腦中風，及強調中風及時送醫的重要性。（圖／康健雜誌）

▲「當發現腦中風跡象時，必須撥打119！」連立明理事長呼籲提醒出現腦中風務必高度警覺。（圖／康健雜誌）

▲出現腦中風快打119，出現任何一項症狀就要立即送醫。（圖／康健雜誌）

今年年初納豆在螢光幕前露臉，已經完全看不出2年前中風的跡象；女友依依在媒體前聊到當時狀況，她說當時感覺納豆雖然起床卻好像半夢半醒，問他是否不舒服時，又有點大舌頭，口齒不清；那時就驚覺不對勁，堅持要帶納豆就醫，並在計程車上要求納豆做「微笑、舉手、說你好」三個動作，他卻做不到時，更加確定納豆是中風了！台灣腦中風學會連立明認為，依依的判斷與堅持是納豆能在黃金4.5小時內就醫的關鍵，也提醒民眾要及早認識腦中風，並強調及時送醫的重要性。不過，在納豆的案例中卻有一項錯誤的觀念：也就是「當發現腦中風跡象時，必須撥打119，而非自行坐計程車到醫院就醫。」因為腦中風的治療關鍵在於速度，每延誤一分鐘治療，就有190萬個腦細胞死亡，必須要縮短送醫時間，且要在關鍵黃金時間內施打靜脈血栓溶劑；然而自行就醫可能會因為不了解醫院的治療設備是否有能力處理的風險。而撥打119，專業救護人員會根據病人狀況，直接將病人送往有治療能力的醫院，同時通知醫院端啟動中風醫療團隊，讓腦中風病患得到最快速且有效的治療。由於缺血性腦中風佔腦中風患者的8成，這群人是否會失能的關鍵取決於有沒有在黃金時間內，把栓塞的血管打通，「而靜脈血栓溶解劑（rt-PA）是治療急性缺血性腦中風最有效的方法。」連立明說，rt-PA可以溶解阻塞在血管內的血栓，讓血液恢復正常流通，減少腦細胞的損傷；「醫界發現，在4.5小時內施打rt-PA可以提高病人恢復正常生活的能力，降低死亡風險。」只不過，從實際數據可發現，國內施打率似乎有偏低情形。他以學會統計資料說明，2023年國內缺血性腦中風病人的rt-PA施打率為5.5%，等於每100位急性缺血性腦中風住院病人中，只有5.5位施打，相較於其他先進國家，如美國、德國有近兩成施打率，瑞典的施打率達8%至10%，「台灣的rt-PA施打率仍然有進步空間。」連立明認為影響施打率的因素，除了民眾對腦中風的認知不足，也與城鄉醫療資源差距有關。甚至過去有部分病人家屬可能會因經濟因素（過去3至4.5小時內注射rt-PA藥品需要自費），而排斥使用救護車或接受自費治療項目而因此延誤治療。好消息是，健保署已自2023年10月1日起放寬rt-PA及急性缺血性腦中風處置費的給付條件到4.5小時內，可大幅減少病人與家屬的經濟與照護負擔。臨床確實遇過民眾因為不了解腦中風症狀，誤以為只是疲勞而選擇睡一覺，結果隔天起來症狀更嚴重才趕緊就醫。或者有些偏鄉地區因為醫療資源缺乏而導致病人沒辦法在黃金時間內接受治療；甚至有時是家屬在做決定時過於謹慎或意見分歧，導致錯失治療的黃金期。此外，「完善的醫院治療流程能縮短治療時間，也能提升治療效率。」他認為，衛福部在進行醫院評鑑時，已將醫院急性腦中風的治療流程納入規範，要求醫院確保流程順暢，此舉也將提高腦中風的治療成效。腦中風防治是一個環環相扣的過程，從對腦中風的認識、辨識中風徵兆到即時就醫，以及醫院的治療流程與家屬的配合度，都將影響病患最後的治療結果。連立明呼籲，腦中風的預防要特別注重「開門七件事」，包括血壓控制、血糖控制、血脂控制、服用抗血栓藥物、戒菸、預防心房顫動及規律運動。此外，更須詳記快速判斷腦中風的簡單口訣「微笑、舉手、說你好」，只要上述任一症狀有異常，都應該立即撥打119，讓專業救護人員協助送醫，以爭取黃金治療時間，讓病人能接受到最妥適的治療及照顧。