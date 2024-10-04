為協助商圈打造節慶品牌亮點活動，臺北市商業處串聯八德資訊商圈、光華數位新天地及三創生活園區等周邊126處特約店家（含三創生活園區全櫃位），為延續去年活動熱烈迴響，自113年10月5日至11月3日連續五週推出「2024八德3C哈樂DAY」系列活動，豐富多元的主題活動輪番上陣，囊括八德資訊商圈在地豐富的產業特色，打造出二次元、電競電玩、ACGN變裝及動漫派對等連續4週超熱門主題週活動，讓民眾沉浸在購物、娛樂及互動的多重享受中！11月2日及3日更於八德路一段封街擴大舉辦「壓軸演唱會」活動，眾多大咖卡司與你齊聚八德資訊商圈！
商圈吉祥物八哥攜手新夥伴貓店長、行動八哥人偶引領探索八德資訊商圈
商圈吉祥物八哥將再次領軍登場「2024八德3C哈樂DAY」，並搭檔新加入的可愛「貓店長」，此外，八哥人偶也將出席活動現場成為全場焦點，一起帶領大家穿梭八德資訊商圈，探索活動大小亮點！此外，自10月5日至11月3日的每週六、日，只要在活動現場與「商圈吉祥物」合照打卡，即可現場領取由保力達及味王等提供的多項好禮；另外民眾於週末現場服務台出示於八德商圈資訊特約店家消費登錄畫面，也有機會將限量好禮帶回家，出示單筆登錄滿千元以上金額的特約店家消費登錄畫面，還可以兌換誠意滿滿大禮包，數量有限，要搶要快！
四大主題精彩接力，二次元、電競電玩、ACGN變裝與動漫派對陪你嗨翻10月週末！
「2024八德3C哈樂DAY」系列活動自113年10月5日至11月3日盛大展開，10月5日至10月6日首週的開幕式暨二次元週，將於三創中心廣場由行動人偶八哥及擁有百萬粉絲數的Coser喬喬兒QQe領軍二次元大遊行，還有超美城市花園咖啡廳共同為主題活動週揭開序幕，10月12至10月13日電競電玩週將於三創中心廣場舉辦A.V.A戰地菁英殺神賽總決賽，並邀請人氣實況主哈耿與劉萱和民眾互動體驗，讓電玩迷們大呼過癮，掀起一波電競熱潮；10月19至10月20日則於光華數位新天地，以ACGN變裝週為主題結合萌寵及ACGN等元素舉辦萌寵變裝比賽並搭配ACGN市集作為亮點，吸引Cosplay年輕族群與毛孩家庭同樂；10月26日至10月27日動漫派對週將於光華數位新天地以戰鬥陀螺X賽及動漫主題市集帶來豐富的互動體驗，為動漫迷們帶來一場熱血沸騰的對決競賽！
126處特約店家消費 登錄發票或憑證抽獎SUZUKI 台鈴智慧電車、Panasonic 55吋液晶顯示器等豐富好禮等您帶回家！
除了精彩的活動之外，想要升級3C配備的民眾也不要錯過這次的「2024八德3C哈樂DAY」發票登錄活動，八德資訊商圈、光華數位新天地及三創生活園區周邊126處特約店家（含三創生活園區全櫃位），共同推出消費發票登錄抽獎活動及超多限定優惠。崑碁電腦八德電競館推出購機免費升級記憶體及硬碟服務，羅技八德旗艦店指定品項消費滿8,000元登錄送Wonderboom3無線藍芽喇叭，普雷伊八德門市也有amiibo系列商品期間限定9折優惠，10月5日至11月3日在特約店家消費還可以於活動官網登錄，參與大獎抽及歡樂抽活動，每週還有加碼抽iPad活動，總獎值超過新臺幣50萬元，享優惠抽好禮一次滿足！更多活動相關資訊歡迎至「台北市商業處-我是商Ya人」FB粉絲專頁、台北市八德資訊商圈發展協會FB粉絲專頁及「2024八德3C哈樂DAY」活動官網查詢！
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商圈吉祥物八哥將再次領軍登場「2024八德3C哈樂DAY」，並搭檔新加入的可愛「貓店長」，此外，八哥人偶也將出席活動現場成為全場焦點，一起帶領大家穿梭八德資訊商圈，探索活動大小亮點！此外，自10月5日至11月3日的每週六、日，只要在活動現場與「商圈吉祥物」合照打卡，即可現場領取由保力達及味王等提供的多項好禮；另外民眾於週末現場服務台出示於八德商圈資訊特約店家消費登錄畫面，也有機會將限量好禮帶回家，出示單筆登錄滿千元以上金額的特約店家消費登錄畫面，還可以兌換誠意滿滿大禮包，數量有限，要搶要快！
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「2024八德3C哈樂DAY」系列活動自113年10月5日至11月3日盛大展開，10月5日至10月6日首週的開幕式暨二次元週，將於三創中心廣場由行動人偶八哥及擁有百萬粉絲數的Coser喬喬兒QQe領軍二次元大遊行，還有超美城市花園咖啡廳共同為主題活動週揭開序幕，10月12至10月13日電競電玩週將於三創中心廣場舉辦A.V.A戰地菁英殺神賽總決賽，並邀請人氣實況主哈耿與劉萱和民眾互動體驗，讓電玩迷們大呼過癮，掀起一波電競熱潮；10月19至10月20日則於光華數位新天地，以ACGN變裝週為主題結合萌寵及ACGN等元素舉辦萌寵變裝比賽並搭配ACGN市集作為亮點，吸引Cosplay年輕族群與毛孩家庭同樂；10月26日至10月27日動漫派對週將於光華數位新天地以戰鬥陀螺X賽及動漫主題市集帶來豐富的互動體驗，為動漫迷們帶來一場熱血沸騰的對決競賽！
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