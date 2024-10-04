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歐洲廉航「瑞安航空」（Ryanair）1日才剛發生波音737 MAX 8客機降落米蘭機場時、輪胎爆胎，客機一度滯留跑道的事故，結果3日另一架波音737-800型客機，準備從義大利南部起飛時也傳出機翼突然冒火，機上184名乘客緊急疏散，機場一度關閉，所幸無人傷亡。根據《CNN》報導，當天瑞安航空這架班機正準備從義大利布林底希（Brindisi）起飛，前往北部大城杜林（Torino），就在排隊等起飛時，機組員驚覺機翼起火冒煙，機場獲報後，調度多輛消防車到場滅火，機上184人則都用充氣滑梯緊急疏散。機場為此關閉了3小時，航空公司也緊急發表聲明，向所有乘客致歉，並改派另一架飛機載乘客前往目的地，機場也在大約3小時後重新開放。瑞安航空在事後給《CNN》的聲明中表示，乘客已平安下機，工程師著手檢查並維修，以便飛機能夠恢復運作。報導提到，本週的連續事件，引發部分義大利議員，對瑞安航空安全記錄進行調查的呼聲，並強調這些只是近幾個月來，發生之眾多事故中的一部分。