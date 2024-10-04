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▲鷹式一家於社群宣布參與渣打臺北公益馬拉松賽事，期望透過渣打馬教給孩子三件人生哲學。（圖／翻攝自鷹式一家instagram）

渣打臺北公益馬拉松即將於2025年1月12日開跑，對跑者來說，渣打臺北公益馬拉松(以下稱”渣打馬”)是個適合衝刺，突破自己個人最佳紀錄的一場賽事，同時也是一個傳遞人生智慧的絕佳場合。知名親子部落客「鷹式一家」於社群公布全家將參與渣打馬，「鷹式一家」Hiram與Queenie希望藉由這次特別的參賽經驗傳遞重要的成長理念給他們的兩位寶貝孩子，了解學習不只是在學校課堂，首次渣打馬的挑戰也正是家庭教育理念的延伸，更是呼應了「改變，從跑步開始」的賽事精神。孩子們過去常認為凡事都要衝第一，彷彿只有第一名才能代表勝利，但馬拉松並非單純的競速，而是在於如何跑得長遠，並且專注在與自我的對話。「鷹式一家」Hiram與Queenie希望藉此機會讓孩子明白，人生的競賽並非單以成績論英雄，而是要學會在過程中找到自我節奏，探索內心的力量。「鷹式一家」擅長透過日常的教材，以生活化的方式引導孩子體驗人生，藉由參與本次渣打馬，傳遞了三大成長要點，希望陪伴孩子透過賽跑並對其之後求學、就業的人生成長道路有所啟發。非競爭導向：第一次參與馬拉松重點在於如何找到屬於自己的步伐，改變心態並與自己的目標、能力和諧共存。希望經由這場馬拉松讓孩子們明白，勝利不僅僅是快，而是如何在長遠的人生道路上持續前進，一起Run for change。堅持過程：無論是跑步或者生活，真正的成長來自於堅持的過程。比起邁向終點所帶來的成就，渣打馬的每一步以及賽前的每一次練習，其實都蘊含著無數的自我挑戰以及突破，這也是人生中必經的學習與體會。內心對話：對Hiram與Queenie來說，馬拉松就是一場與自己內心對話的機會。即使疲憊、喘不過氣，也希望孩子們能夠沉住氣，學會如何管理情緒、時間與精力，從而讓他們在未來可以更有效地與自己對話，找到內心的平靜與方向。這次渣打臺北公益馬拉松的挑戰不僅是對孩子們的考驗，更是爸爸媽媽們在教育孩子時要面對的課題。陪伴孩子踏上馬拉松賽道，除了挑戰自己的體力，也是一次親子的心靈交流。身為家長，有時也需要學會慢下腳步、調整步伐，跟隨孩子的節奏，從孩子的視角理解他們的成長與內心。對家長來說，陪伴孩子的成長不僅是催促，而是隨著孩子的速度共同前行，讓改變，就從跑步開始。渣打臺北公益馬拉松是一場體育賽事挑戰，也是親子間共同的成長與交流。歡迎大家一同報名渣打臺北公益馬拉松，透過Run for change，用腳步與心靈跑出屬於自己、孩子的人生道路。