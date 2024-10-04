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2024台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展今（4）日盛大開展，國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源（6869）以「雲豹翻轉、永續無限」為主題，推出低碳永續體驗展。展區以「永生之樹」作為起源，將再生能源、低碳永續、綠能教育三大項目交織成淨零互聯網，為地球種下共好信念，並喊出「反轉生活從我開始！」，邀請民眾在生活中實踐綠色行動，開啟永續新生活。雲豹能源今年6月為全台首家由創新板轉列一般板上市企業，以綠能產業先鋒之姿在淨零永續展區打造低碳永續生活圈，透過玩轉「雲豹Ｘ永續」光影藝術，展現雲豹創新企業特質，且內含永續DNA，能為地球做出無限種改變。在攤位中，「再生能源區」呈現集團創能、儲能、售電實力，並為旗下全台最大漁電共生場域，推動鳥類生態共存及綠能教育計畫；於「低碳永續區」呈現集團拓展永續經濟能量，展示循環經濟應用，包括100%再生塑膠粒所製成的塑膠袋、利用黑水虻生物性分解將廚餘等有機廢棄物轉化為蛋白質和有機肥料、以智慧電動單車取代機車減少碳排，打造低碳家園，為永續創造無限價值。雲豹能源總經理趙書閔表示，集團今年轉型為循環經濟永續發展整合集團，旗下太陽光電、風電、儲能、綠電交易、水處理多元事業成果豐碩，更跨足循環經濟及永續投資項目，並宣示積極布局海外市場，因此今年展覽以玩轉「雲豹 x 永續」，將綠色永續的企業DNA灌注在能源週設計理念，也象徵企業強強聯手發展無限永續可能，一同邁向淨零新世代。今年，雲豹能源展場設計屏除一次性建材，以可回收的鋼架結構，搭配回收紗布幕、綠建材OSB板、環保油墨印刷、風琴紙桌椅等，達成97%回收再利用率打造低碳永續體驗展區。雲豹員工也以實際行動響應減碳，皆自備環保水瓶，訂購環保餐盒，展期三天預計可減少近50kg排碳量，透過減碳小舉動為環境永續帶來正向改變。此外，展期首日由雲豹能源永續長暨發言人張建偉舉辦「擁豹減碳綠生活」永續講座，分享雲豹能源從「體育、公益、教育」三大面向為社會建構減碳新藍圖；展期第二天則邀請台啤雲豹職籃隊專屬啦啦隊電豹女笑笑、安汝和思思，帶領現場民眾一起進行「韻綠森活健康操」，結合綠能與永續發展目標 SDG 3健康福祉，邀集大家共創健康減碳好生活。2024台灣國際智慧能源週於10月4日至6日在台北南港展覽館2館展出，歡迎各界貴賓前往P0514雲豹能源「雲豹翻轉、永續無限」展位，見證企業發揮綠能永續影響力，深耕台灣共創多贏格局並跨足亞洲市場，期盼在世界掀起永續生活新風潮。