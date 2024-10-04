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▲《辣手警探2》由黃晸珉、丁海寅（左）精彩共演。（圖／車庫娛樂）

▲為了不讓觀眾有時間差，黃晸珉續穿9年前第一季的戲服。（圖／車庫娛樂）

▲丁海寅加入《辣手警探2》演刑警，佩服黃晸珉如新人般的熱情。（圖／車庫娛樂）

南韓犯罪動作電影《辣手警探2》由影帝黃晸珉（又譯：黃晸玟）、丁海寅精彩共演，作品曾入選2024坎城影展午夜單元、2024加拿大多倫多國際影展，3人回憶起參加坎城影展，黃晸珉透露在參加影展時，正處於人生過渡期，「這數10年來，我都苦惱該如何成為一位好演員，但也心想『黃晸珉』有成為一個好人了嗎？像這樣自我反省的過程中，或許也將角色『徐道哲』的煩惱一起涵蓋進去了」。《辣手警探2》故事敘述重案犯罪搜查隊刑警徐道哲（黄晸珉 飾），不分晝夜的和隊員們一同對抗罪犯。某天，一名教授的死竟與之前發生的殺人案有關，全國上下都因為連環殺手而感到焦慮不安。刑警們開始展開搜查，但連環殺手彷彿在嘲笑他們般，竟將下一個要殺害的目標公布在網路上，令全國民眾人心惶惶。充滿正義感的刑警朴善宇（丁海寅 飾）也加入重案犯罪搜查隊，案件也有新的發展。韓國影帝黃晸珉在《辣手警探2》續演「徐道哲」，他表示：「在前作中，因為觀眾很支持『徐道哲』這個角色，所以我希望續集能維持好前作的感覺。」黃晸珉希望能讓觀眾感受到即使過了多年（第一季2015年上映），電影中的「徐道哲」一點都沒變，因此在續作中，他也穿了前作穿過的服裝、不改變髮型，希望能讓觀眾有無縫接軌的感覺。黃晸珉提到他在《辣手警探》結束後，就很想趕快拍《辣手警探2》，但沒想到無法如願馬上開拍，而且這期間柳昇完導演還拍攝了《軍艦島》、《逃出摩加迪休》、《神鬼海底撈》，但導演笑回：「前輩你不是還去當了牧師（《毒梟聖徒》）嗎？還演了很多角色呢！」讓黃晸珉聽了忍不住大笑。丁海寅近期以話題電視劇《媽媽朋友的兒子》再次引起關注，這次他在《辣手警探2》中以全新角色登場，他表示：「和柳昇完導演見面後，得知有機會參演《辣手警探2》時真的很開心又期待，而且一直苦等開拍的日子到來。因為前作是深受觀眾喜愛的電影，光能參與續作就讓我感到很榮幸，但老實說壓力真的很大。然而在現場拍攝時，那股壓力也幫了我很多。若愈不去想就會愈想愈多，所以我就利用了那樣的壓力。我認為那種壓力是所有演員都要去面對、去證明自己，必須戰勝的存在！」對於和黃晸珉合作的感想，丁海寅表示，每當下戲後回家途中，他總是會想「自己是否已盡全力了」，接著就會想到黃晸珉像新人般的熱情，覺得自己必須更努力才行。柳昇完導演也透露會請丁海寅飾演刑警「朴善宇」一角的原因，當他在製作電影《青春催落去》時，曾和丁海寅共事過，對他印象深刻，覺得他是位適合多樣形象的演員，因此決定邀請他飾演這個角色，在拍攝《辣手警探2》的過程中，也覺得他很融入「朴善宇」，跟大家的默契都很好。前 作：《辣手警探》（2015年）類 型：犯罪、動作導 演：柳昇完編 劇：柳昇完、李元宰語 言：韓語片 長：118分鐘主 演：黃晸珉（飾演：徐道哲）、丁海寅（飾演：朴善宇）上映日：2024年10月18日