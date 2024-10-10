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▲總統蔡英文2016年至2020年執政期間的國慶主視覺。（圖／翻攝自國慶籌備委員會臉書）

▲總統蔡英文2020年至2023年時的國慶主視覺，都有「TAIWAN」元素。（圖／翻攝自國慶籌備委員會臉書）

今（10）日是一年一度的雙十國慶，此次由立法院長韓國瑜首次擔任慶籌會主委，大會主題為「中華民國 生日快樂」，韓國瑜也指示要凸顯中華民國元素，今年主視覺以國旗的藍白紅色系為主，同時也出現中華民國的「國花」梅花。而民進黨2016年至2023年完全執政，每年國慶大典都被質疑淡化「中華民國」意象、強調台灣主體性，與今年相比，大相徑庭。此次國慶慶典由韓國瑜負責籌備，他多次在籌備會議中強調中華民國，要求「辦好中華民國的生日」，指示凸顯中華民國元素。而此次國慶主視覺，「中華民國國旗」意象終於出現，並以藍、紅做為視覺配色，中華民國字體、「國花」梅花都強佔主視覺C位。而過去民進黨2016年至2023年完全執政時所舉辦的國慶典禮，國慶主視覺都被質疑刻意淡化「中華民國」意象，主設計色不再見青天白日滿地紅旗的紅藍色，改強化綠色視覺，且以幾何線條為主，也不見中華民國字樣，並自2017年起將「TAIWAN」放入主視覺，2022年起也不再以民國紀年當作設計概念，改放入西元紀年。回顧歷年雙十國慶，今年的國慶主視覺與過去8年相比，國旗元素一目瞭然，中華民國字樣也再度回歸。