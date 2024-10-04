我是廣告 請繼續往下閱讀

文化大學日前因考試分發回流名額短報事件，在媒體揭露下引發社會大眾高度關注，台灣高等教育產業工會針對文大教職員進行校長治校滿意度調查，高達96.7%教職員同意校長王子奇應該負起責任，也有高達95.5%教職員表達了不同意校長王子奇適合繼續擔任校長職務。大學分發入學8月15日放榜後才不到1週，文化大學就被校內教授爆料，學校在申請入學等管道的招生缺額，並未如實提報回流至分發入學管道，亦未啟動寄存機制，有損考生權益，後來經由考試入學分發委員會初步比對資料，證實的確短報招生缺額，以致回流名額不實。台灣高等教育產業工會與工會文大分部自9月16日起，將「文大校長治校滿意度」調查透過文大官網中公開的教職員電子郵件寄發至校內教師及職員信箱，邀請填寫，在經兩週時間填答後，共計359名教職員填答，其中，填答教師佔文大全體教師比例超過42%，填答職員佔全校職員比例超過36%。此外，此次調查也設計了讓填答教職員得以開放式留言，寫下希望對校長表達的意見，填答的教職員中寫下了超過200則以上的留言，其中許多留言充滿了對學校發展的高度憂慮。工會指出，被問及對校長是否適任，高達95.5%教職員表達了不同意王子奇適合繼續擔任校長職務，「非常不同意」比例高達73.5%。94.8%教職員同意「文大近兩年不論缺額率或新生註冊率，跟優久聯盟拉開的距離快速變大，校長應負起責任」，對於此次短報事件的責任，96.7%教職員同意校長應該負起責任，「非常同意」比例高達86.9%。調查結果也顯示，文大教職員對王子奇的領導風格和治理能力普遍感到失望，而這樣的失望，並不僅僅來自於單一突發事件，而是長期累積的後果，短報事件只是這一連串管理不當的結果之一。對此，文化大學則回應，本校不瞭解其調查對象、調查方法，故對其數據無法表示意見，但尊重各界的指教與關心。