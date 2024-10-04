基隆市中正區新豐街今（4）凌晨發生土石流，大片土石從山坡崩落，路旁多輛汽機車遭掩埋，幸未釀成人員傷亡。基隆市長謝國樑一早前往視察，直言：「這是基隆78年以來最強降的單日雨量！」大型機具已進場全力搶修。不過，卻有網友指稱9/25該處已有小坍方並通報1999，批評：「這分明是人禍！」農業部指出，該區非屬土石流潛勢溪流影響範圍。
中央氣象署預報中心主任陳怡良表示，受到山陀兒颱風外圍環流搭配東北季風影響，基隆在昨（3）累積408毫米的日雨量，打破原先在1980年9月23日，因為「熱帶性低氣壓」影響保有的351.3毫米紀錄，且山陀兒只花費17小時就超越。
今凌晨時分，基隆新豐街民眾突然在睡夢中聽見巨響，發現海中天社區前發生大面積土石崩落，大量樹木與泥土傾瀉而下造成多部車輛遭掩埋，警消獲報後，第一時間派員前往封路。
一早，謝國樑前往新豐街勘災，表示這是基隆78年以來最強降的單日雨量，請市民諒解被罵翻。網友在臉書公開社團「基隆語」發文，指出在地居民指證，「新豐街9月25日就有人通報，然後沒人理！現在10月04了耶！告訴我這叫天災還人禍！？」也有網友回覆指出，「9/27傍晚泥土已經掉落人行道邊」。
基隆新豐街是土石流潛勢區嗎？新案成交單價破35萬／坪
發生坍方的新豐街333巷是土石流潛勢區嗎？根據國家災害防救科技中心「3D災害潛勢地圖」圖資顯示，該處曾發生「岩屑崩滑」。不過，農業部在今（4）下午3時召開的中央災害應變中心第17次工作會報中表示，該災害區「非屬土石流潛勢溪流影響範圍」。
至於因基隆新豐街土石流，造成唯一聯外道路受阻的「海中天社區」是當地知名大型社區，屋齡約29年，分A、B區，總戶數超過450戶，樓高7至9樓，公設比不到15%。海中天A區近年成交均價約為19萬元，但今年8月實價登錄出現單價逼近24萬元成交紀錄，32坪6樓戶總價835萬元，創設區歷史高價紀錄。
其所屬「八斗子生活圈」近期有1新案「海豔」銷售，開價每坪30萬~32萬元，今年5月2樓51坪戶已總價1460萬元成交，創下每坪35.2萬元高價紀錄。
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今凌晨時分，基隆新豐街民眾突然在睡夢中聽見巨響，發現海中天社區前發生大面積土石崩落，大量樹木與泥土傾瀉而下造成多部車輛遭掩埋，警消獲報後，第一時間派員前往封路。
一早，謝國樑前往新豐街勘災，表示這是基隆78年以來最強降的單日雨量，請市民諒解被罵翻。網友在臉書公開社團「基隆語」發文，指出在地居民指證，「新豐街9月25日就有人通報，然後沒人理！現在10月04了耶！告訴我這叫天災還人禍！？」也有網友回覆指出，「9/27傍晚泥土已經掉落人行道邊」。
基隆新豐街是土石流潛勢區嗎？新案成交單價破35萬／坪
發生坍方的新豐街333巷是土石流潛勢區嗎？根據國家災害防救科技中心「3D災害潛勢地圖」圖資顯示，該處曾發生「岩屑崩滑」。不過，農業部在今（4）下午3時召開的中央災害應變中心第17次工作會報中表示，該災害區「非屬土石流潛勢溪流影響範圍」。
至於因基隆新豐街土石流，造成唯一聯外道路受阻的「海中天社區」是當地知名大型社區，屋齡約29年，分A、B區，總戶數超過450戶，樓高7至9樓，公設比不到15%。海中天A區近年成交均價約為19萬元，但今年8月實價登錄出現單價逼近24萬元成交紀錄，32坪6樓戶總價835萬元，創設區歷史高價紀錄。
其所屬「八斗子生活圈」近期有1新案「海豔」銷售，開價每坪30萬~32萬元，今年5月2樓51坪戶已總價1460萬元成交，創下每坪35.2萬元高價紀錄。
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