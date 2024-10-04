「山陀兒颱風」昨日於高雄小港地區登陸，造成高雄、屏東地區嚴重災情，高屏縣市已連放4天颱風假，第四作戰區今（4）日持續配合地方政府災後復原需求，派遣救災兵力1362員，抽水機、鏈鋸等8類171項各式機具，共同執行路樹傾倒、路障清除及清淤等工作。
第四作戰區表示，秉持「苦民所苦」以及「軍民一心守護美麗家園」的精神，全力協助市容恢復，加速交通動線暢通等生活機能提升，讓百姓儘速恢復正常生活。
第三作戰區表示，北部地區日持續受「 山陀兒」颱風外圍環流影響，第三作戰區轄屬關渡地區指揮部、第三地區支援指揮部等單位，上午配合基隆市信義、中正、仁愛區公所及新北市瑞芳區公所兵力申請，派遣兵力計172員，執行土石及道路清淤等任務，協助地方人車通行順暢。
第三作戰區指出，國軍秉持「超前部署、預置兵力、隨時防救」原則，全力配合地方政府即時投入災害救援與復原任務，確保民眾生命財產安全。
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第三作戰區表示，北部地區日持續受「 山陀兒」颱風外圍環流影響，第三作戰區轄屬關渡地區指揮部、第三地區支援指揮部等單位，上午配合基隆市信義、中正、仁愛區公所及新北市瑞芳區公所兵力申請，派遣兵力計172員，執行土石及道路清淤等任務，協助地方人車通行順暢。
第三作戰區指出，國軍秉持「超前部署、預置兵力、隨時防救」原則，全力配合地方政府即時投入災害救援與復原任務，確保民眾生命財產安全。
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