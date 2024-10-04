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▲田原可南子目前懷孕，孩子明年春天出生。（圖／田原可南子IG）

▲▼田原俊彥是知名歌手，曾在1980年代風靡日本少女。（圖／田原俊彥官網、cd-brain）

日本36歲男星高良健吾今（4）日透過公司宣布結婚，老婆是小6歲的田原可南子，她是知名歌手田原俊彥女兒，是知名的星二代。事實上，田原可南子已懷孕，2人是先上車後補票，小孩預計明年春天出生。高良健吾跟田原可南子一起透過公司表示：「我們，高良健吾和田原可南子將結婚。不知不覺中，她的開朗、寬容以及作為一個人的溫暖，無數次拯救了我。今年是我開始當演員的第20年，除了思考想成為什麼樣的演員之外，我也有思考今後的人生該如何度過。在此期間，我想像了與可南子一起走向未來的生活，我相信與她在一起，我們可以共同成長，並創造一個有趣的生活。」高良健吾還表示：「對我們來說，最開心的事莫過於我們即將迎來一個新的生命，我們會珍惜這個新生命，攜手共建一個家庭。」並向支持他們2位的所有人表達感謝：「感謝所有一直以來支持和鼓勵我們的人，我們還不夠成熟，但若今後能得到大家的溫暖守護，將不勝感激。」高良健吾是男演員，在高一時被雜誌社編輯發掘，一開始擔任素人模特兒，他也是在當下對演藝圈感興趣，雜誌副總編就幫他介紹東京某一間經紀公司社長，高良健吾就在高二時進入演藝圈。出道20年的他，拍過無數電視電影、當配音員，藝人柄本佑、柄本時生、松田翔太、永山絢斗、吉高由里子、井上真央等，都是他的好朋友。田原可南子一開始是模特兒，後來當上歌手、演員，她的爸爸是知名歌手田原俊彥，媽媽是知名模特兒向井田彩子。出生於明星家族的田原可南子，從小就決定成為演員，在原宿被星探挖掘後簽進經紀公司，曾以藝名「綾乃美花」活動，這此之前，田原可南子從未透露爸爸是藝人，直到2011年參加「Miss Magazine 2011」比賽並獲獎後，她的身世才被發現，後來因為太常被問到有關爸爸的問題，田原可南子會選擇戴上口罩保持沉默。田原俊彥今年63歲，是偶像歌手、演員，高中時毛遂自薦加入傑尼斯事務所（現名：星達拓娛樂），1979年出演電視劇《3年B組金八先生》一炮而紅，與同間事務所的近藤真彥成了1980年代「日本男偶像」的代表人物。