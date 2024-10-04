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▲江蕙時隔9年復出，明晚約在6點40分登上台北大巨蛋。（圖／凱聲影藝提供）

台語天后「二姐」江蕙封麥9年，終於要在明（5）日113年國慶晚會，登上台北大巨蛋舞台獻唱，除了江蕙之外，還有奧運英雄王齊麟、李洋及林郁婷一起唱國歌，以及黃妃、林育羣、高爾宣、紀曉君和翁立友等歌王歌后獻唱，導致國慶晚會的門票一票難求。日前5000張免費門票在線上剛開放15分鐘，門票就已經被全數搶完。但如果沒有門票，還是想看江蕙演唱該怎麼辦？《NOWnews今日新聞》替讀者整理8大直播平台，以及還有第二現場可以感受到江蕙的魅力。台北觀傳局今日釋出國慶晚會的流程表，約下午4點開始開放民眾入場，活動將在晚間6點開始，接著是長官致詞、僑生歌唱大賽第一名吳欣霖的橋段結束後，緊接著大約6點40分左右，就是二姐江蕙的復出演唱。等到江蕙表演結束後，還有啦啦隊應援、高爾宣、黃妃、紀曉君、翁立友等人演唱，表演約在晚上9點結束。此次國慶晚會，台北市政府總共釋出5400張門票，目前已經全數索取完畢。其中5000張免費票券在9月30日中午12點，於「udn售票網」索取，但因為想進場的民眾數量過多，才過了短短15分鐘，門票就已經被全數索取完畢，如果不小心按到重新整理鍵，就需要重新等到約1小時，因此許多民眾都無法如願親臨現場。如果民眾沒有順利索取到國慶晚會的門票，當天在台北大巨蛋旁的松菸大道將會設置「第二現場」，全程將同步轉播台北大巨蛋內的實況內容，如果想要感受江蕙及其他歌王歌后的現場魅力，可以到「第二現場」和大家一起感受氣氛。不過如果不想要出門人擠人，在家也可以觀看轉播。轉播平台如下：中視新聞台中視新聞台Facebook、中視新聞台YouTube、中天新聞台YouTube、台北市政府YouTube、台北旅遊網Facebook、LINE TODAY台北廣播電台如果是進場民眾，也要注意場館不得攜帶長寬40公分以上背包、手提包、腳架及自拍棒，由於近來台北天氣不穩定，也可以自行準備淺色雨衣，及可以放入背包內的雨具。另外，大巨蛋場館內並無販賣飲食，民眾可自備輕食入內；若攜帶飲料，入場時須配合安檢人員檢查，且須現場試飲，確認沒有問題後才可攜帶入內。