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台灣知名保養品牌蓓朵娜BELDORA是巴黎及紐約時裝周的指定使用保養精品品牌，品牌在國際間享有極高的聲譽，足跡更遍布亞洲各大市場，不僅展現了台灣保養精品的卓越品質，更將「效率保養」的概念推向國際。近期蓓朵娜再度展現其全球影響力，吸引多位香港頂尖直播主來台合作直播，讓品牌在國際市場佈局更進一步。此次合作由Hope U like團隊領軍，帶領五位陣容強大的香港人氣直播主，包括知名模特兒兼企業家，同時也是多個國際品牌代言的陳君宜（Qinnie）、以「吃喝玩樂買好嘢扮靚靚」為核心的人氣直播主靚媽嘉美、全球好物採購人氣直播平台ACE SHOP的阿海與Winnie、燕窩品牌創辦人暨新零售直播主May Ngan、以及以多元時尚導入生活著稱的人氣直播主Candy，這些都是在香港具有高人氣和影響力的直播主，每一位都是各自領域中的翹楚，能有效帶動境外觀眾對蓓朵娜產品的關注。蓓朵娜以其卓越的產品品質與功效，更有許多國內外獎項，深受消費者的信賴與喜愛。品牌的核心5大「效率保養術」：效率裸妝、效率美白、效率上妝、效率保濕、效率修護。這套獨特的保養理念完美契合當前市場對於簡單、有效保養的需求。香港的直播市場蓬勃發展，消費者對於高端保養品的需求日益增加，直播主與蓓朵娜合作不僅能夠提升自身專業形象，也能滿足觀眾對高品質保養品的期待，這也成為直播主選擇推廣蓓朵娜的主要原因之一。此次直播合作不僅展示了蓓朵娜在保養品領域的領導地位，也透過這五位直播主的影響力，將品牌更進一步推向國際市場，提升蓓朵娜的品牌知名度，讓世界各地的消費者體驗到來自台灣的優質保養品，推動台灣產品走向國際，在全球綻放光芒。