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美國前總統、共和黨總統候選人川普將在10月5日重返賓州巴特勒（Butler），且將於7月遭槍擊的同一地點進行造勢集會，頭號川粉特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）今日發文表態「我會在那裡挺你」，預告將會出席現場。綜合美媒報導，川普今年7月13日在賓州巴特勒造勢，遭一名埋伏在屋頂的20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）槍擊，槍手開槍造成1死2傷，川普右耳中彈送醫，克魯克斯則立即被特勤局狙擊手擊斃。川普幸運地因一張移民圖表轉頭，躲過一劫，川普也在在多次演講中表達了對該圖表的深厚感情，甚至表示可以與這張圖表睡一輩子。川普競選團隊9月25日宣布，將於10月5日重返發生槍擊的巴特勒同一地點舉行集會，並在預告文表示，「這世界將他得救視為天意」，在3日加碼在社群平台X宣傳，強調這將會是一場歷史性的造勢。社群平台X的老闆馬斯克隨後轉發這篇貼文，並寫下，「我會在那裡支持你！」宣布將出席造勢，貼文至今累積13萬讚；川普是否將會重現當初那張移民圖表，也備受關注。