民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押迄今已1個月，但根據媒體拍攝柯文哲被提訊時的畫面，有綠營人士質疑柯文哲的頭髮，竟然會越來越黑。挺柯精神科名醫沈政男說，那些恨柯人士的謬誤，淺白到無需什麼深奧的心理學來講解。就只是：前提錯誤，結論不可能正確；垃圾進去，當然出來也是垃圾。
沈政男在臉書提到9年前轟動一時的黑金洋裝照，光線對於顏色辨認的影響，最好玩的證明；不只是光線強度，照片背景也會影響主觀期待，而在腦中自動補色，比如眼睛雖然看到黑色條紋，但如果扣掉陽光的影響，就會認為原本應該是金色條紋。
沈政男說，反柯人士質疑，「頭髮不可能幾天就變黑」（大前提），「阿北原來頭髮比較白，羈押以後比較黑」（小前提），而於是就認定，「白髮是造假」（結論）。事實上，這樣的的大前提是正確，但小前提錯誤了！
沈政男說，柯文哲的髮色沒有任何變化，就只是光線與照相的關係，看起來時黑時白，「不信的話，你去看一個月前他一大早在住家前面上車，要到北檢，以及後來無保請回，半夜在北檢前跟支持者講話的影片，就會發現這四個字：時黑時白。」
沈政男說，同理，北檢犯的錯誤完全一樣。兩百億的圖利，動機一定是收賄。（大前提）柯文哲圖利京華城商人。（小前提）柯文哲一定有收賄。（結論）上述的大前提，基本上是正確的，問題是，小前提錯誤了，京華城案百分百就沒有圖利的問題，當然找金流找到天涯海角也不可能找到。
沈政男喊話，放下錯誤的小前提，海闊天空，回頭是岸，才不會陷在「阿北刻意把黑髮染白，以博得辛勞從政的虛名」那樣的可笑謬誤裡。
我是廣告 請繼續往下閱讀
沈政男說，反柯人士質疑，「頭髮不可能幾天就變黑」（大前提），「阿北原來頭髮比較白，羈押以後比較黑」（小前提），而於是就認定，「白髮是造假」（結論）。事實上，這樣的的大前提是正確，但小前提錯誤了！
沈政男說，柯文哲的髮色沒有任何變化，就只是光線與照相的關係，看起來時黑時白，「不信的話，你去看一個月前他一大早在住家前面上車，要到北檢，以及後來無保請回，半夜在北檢前跟支持者講話的影片，就會發現這四個字：時黑時白。」
沈政男說，同理，北檢犯的錯誤完全一樣。兩百億的圖利，動機一定是收賄。（大前提）柯文哲圖利京華城商人。（小前提）柯文哲一定有收賄。（結論）上述的大前提，基本上是正確的，問題是，小前提錯誤了，京華城案百分百就沒有圖利的問題，當然找金流找到天涯海角也不可能找到。
沈政男喊話，放下錯誤的小前提，海闊天空，回頭是岸，才不會陷在「阿北刻意把黑髮染白，以博得辛勞從政的虛名」那樣的可笑謬誤裡。
更多「京華城案搜索柯文哲」相關新聞。