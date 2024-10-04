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▲張蘭因為膝蓋腫痛坐輪椅不忘拍自拍影片，但說本來不想拍，怕被黑粉說是報應。（圖／張蘭 抖音）

▲張蘭說自己是全年無休的服務業，要帶給群眾正能量。（圖／張蘭 抖音）

汪小菲母親張蘭，最近在網路上PO出一段1分27秒的自拍影片，影片中的她坐在輪椅上，頭上裹著圍巾，她表示自己其實並不想拍這支影片，理由是「怕黑粉說這是報應」，但之後又說這些都是少數人的想法，更多人因為她的舉動受到激勵，因此她立志要向外界傳遞正能量，然而卻被網友譏諷：「好虛偽」、「老巫婆」！張蘭為了參加旗下公司的活動，從深圳匆匆趕到北京，因為過度勞累導致膝蓋腫痛，不得已在機場請地勤人員協助乘坐輪椅。她用自拍影片記錄下過程，卻在影片中宣稱自己並不想要拍這個影片，就是「怕被黑粉說成報應」， 還透露她10多年前也曾因為膝蓋受傷而坐輪椅。在飛機上張蘭又提到自己可能會被黑粉攻擊，但她認為這樣的批評來自少數人，也宣稱：「大部分人是因為看到蘭姐的舉止受到激勵。」她自認是服務業的一份子，就是要全年無休向外界傳遞正能量，與員工同甘共苦。然而許多中國網友對她的「正能量」說辭不以為然，紛紛留言表示反感，並質疑：「這算哪門子的正能量？」、「在直播間的低俗言論，就是作秀」、「嘴上不饒別人，還敢談正能量」，還有人如同她的預想，直言這就是「老巫婆的報應」無誤。