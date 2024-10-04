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國立臺灣師範大學親善大使服務隊睽違5年，獲選為113年中華民國國慶大會中央區主席台禮賓人員，將於10月10日國慶日負責接待總統、副總統及各國外賓等高級官員。面對疫情後隊員人數減少、缺乏經驗傳承的挑戰，親善大使們以堅定決心和團隊合作，展現專業風采，再次站上國慶禮賓的最高舞台。為迎接國慶大典，親善大使們進行了多樣化專業訓練，包含盲人貴賓引導、發現爆裂物疏散、昏倒時的急救與通報等不同情境演練。為了準確掌握會場細節，他們必須牢記場地地圖與各區域位置，以優雅儀態禮賓，同時具備突發狀況應變能力。第18屆親善隊長、教育系113級黃子譽表示，隊員們從日常訓練的品質提升，到遴選前一個月每週平均4-5次、一天最多長達7小時練習。選上後每週更是安排近24小時的專業課程和自主練習。「我們將這次遴選視為一場重要考試，嚴謹地準備每個部分。」她提到，雖然訓練強度高，但也讓隊員們變得更加自信，準備充分。第19屆隊員、衛教系碩二楊之嫺表示，儘管訓練過程辛苦，但大家都互相支持，朝著共同的目標努力，「我們相信自己有獲選的資格，並以高度專業來迎接挑戰。」臺師大作為教育部核定大專校院學生雙語化學習計畫的重點學校，持續推動國際化發展。此次親善大使團隊展現了中、英文服務能力外，還具備臺語、手語、西班牙語、日語、馬來語等多國語言的基礎能力。隊員們平時進行中、英文情境演練，為了迎接國慶，還特別練習了其他語言的自我介紹和接待用語，提升貴賓的服務體驗。「希望透過我們的努力，能讓外賓感受到臺師大的國際化氛圍與專業水準。」第19屆隊長、地理系114級僑生葉智信認為，親善大使的使命在於為他人帶來美好回憶，這是團隊的榮耀與驕傲。此次國慶服裝設計也別具心思，女性制服以粉色搭配白色，展現活潑、自信的形象，裙擺的鐘鐸意象呼應臺師大的校徽，兼具美感與行動便利性。男性制服則以鐵灰色體現沉穩，並在領帶與胸針上繡有NTNU字樣，呈現師大的全人精神。這些細節象徵著臺師大親善大使團隊的專業形象與團隊精神。疫情期間，親善大使服務隊面臨人數減少和經驗缺乏的困境。18屆副隊長、幼教系114級林曄喬提到，作為團隊領導人，他們對遴選過程缺乏完整概念，壓力相當大。然而，正因為這種未知，激發了他們決心從每個細節著手準備，確保不放過任何可能的挑戰。為了招募更多隊員，團隊積極經營社群媒體、舉辦體驗營，並調整內部文化，建立正式但親和的團隊氛圍。第19屆副隊長、公領系115級邱晨瑜表示，「共同的目標與決心把我們連結起來，大家都願意為了團隊燃燒自己。」正是這些改變，成功吸引了許多新隊員加入團隊，共同為國慶的榮耀努力。