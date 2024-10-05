2024「桃園鐵玫瑰音樂節」將於10月5日、10月6日在桃園陽光劇場免費開唱，自由入場。音樂大咖齊聚，包含韓國超高人氣男子團體82 MAJOR，還有壞特 ?te、熊仔、宇宙人等，周邊還有打卡拍照區，在地美食、文創小物的鐵玫瑰市集。《NOWnews今日新聞》整理表演卡司、轉播平台、交通資訊等一次看。
📍2024桃園鐵玫瑰音樂節
時間：10月5日、6日 13:00～21:00（市集活動 13:00 / 舞台演出15:00）
地點：桃園陽光劇場（大園區領航北路四段216號，近捷運領航站）
官方整理六大亮點：
亮點一、超獨家鐵玫瑰限定SHOW
亮點二、來自韓國超高人氣男子團體82 MAJOR
亮點三、台灣大勢男團Ozone精彩開唱
亮點四、5G 「AR擴增實境」在虛實之間擦出精彩火花
亮點五、5G共感音像生成」帶你感受來自音樂的震動頻率
亮點六、PRO PASS手環專屬活動
📍「2024桃園鐵玫瑰音樂節」卡司
10月5日(週六) 流行玫瑰
82MAJOR(KR)、DözY、Ozone、羊駝小姐、林曉培 ft.郭家瑋、熊仔
10月6日(週日) 搖滾玫瑰
大象體操、公館青少年、宇宙人、拍謝少年、溫蒂漫步、壞特 ?te、
📍「2024桃園鐵玫瑰音樂節」轉播平台
線上：
「LINE Music（按此）」、
「桃園鐵玫瑰音樂節Facebook（按此）」、
「YouTube桃園鐵玫瑰音樂節頻道（按此）」
電台：
「亞洲電台」兩天活動下午3時同步空中直播收聽。
📍「2024桃園鐵玫瑰音樂節」交通資訊
▪️高鐵 High Speed Rail
1.高鐵桃園站下車轉搭桃園機場捷運至A17領航站即達。
2.高鐵桃園站下車轉搭公車206A、302、707A至捷運領航站即達。
3.高鐵桃園站下車轉搭公車208、208A、302、707A、5089至大成大智路口站即達。
▪️自行開車：
國道2號高速公路於4-大竹出口（青埔方向）下，靠左沿南青路（台31）直行，接高鐵北路二段，右轉大成路二段到底， 右轉領航北路四段即達。
停車場：陽光劇場B1備有地下停車場，限高2.1米，設有汽車停車位260格，歡迎多加利用。入口：桃園陽光劇場服務中心旁，請參考建議遵行方向。
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時間：10月5日、6日 13:00～21:00（市集活動 13:00 / 舞台演出15:00）
地點：桃園陽光劇場（大園區領航北路四段216號，近捷運領航站）
官方整理六大亮點：
亮點一、超獨家鐵玫瑰限定SHOW
亮點二、來自韓國超高人氣男子團體82 MAJOR
亮點三、台灣大勢男團Ozone精彩開唱
亮點四、5G 「AR擴增實境」在虛實之間擦出精彩火花
亮點五、5G共感音像生成」帶你感受來自音樂的震動頻率
亮點六、PRO PASS手環專屬活動
📍「2024桃園鐵玫瑰音樂節」卡司
10月5日(週六) 流行玫瑰
82MAJOR(KR)、DözY、Ozone、羊駝小姐、林曉培 ft.郭家瑋、熊仔
10月6日(週日) 搖滾玫瑰
大象體操、公館青少年、宇宙人、拍謝少年、溫蒂漫步、壞特 ?te、
📍「2024桃園鐵玫瑰音樂節」轉播平台
線上：
「LINE Music（按此）」、
「桃園鐵玫瑰音樂節Facebook（按此）」、
「YouTube桃園鐵玫瑰音樂節頻道（按此）」
電台：
「亞洲電台」兩天活動下午3時同步空中直播收聽。
📍「2024桃園鐵玫瑰音樂節」交通資訊
▪️高鐵 High Speed Rail
1.高鐵桃園站下車轉搭桃園機場捷運至A17領航站即達。
2.高鐵桃園站下車轉搭公車206A、302、707A至捷運領航站即達。
3.高鐵桃園站下車轉搭公車208、208A、302、707A、5089至大成大智路口站即達。
▪️自行開車：
國道2號高速公路於4-大竹出口（青埔方向）下，靠左沿南青路（台31）直行，接高鐵北路二段，右轉大成路二段到底， 右轉領航北路四段即達。
停車場：陽光劇場B1備有地下停車場，限高2.1米，設有汽車停車位260格，歡迎多加利用。入口：桃園陽光劇場服務中心旁，請參考建議遵行方向。